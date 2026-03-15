Alerta por otro reto viral que pone en peligro la salud

Los desafíos virales se generan con la finalidad de entretener y divertir. Todo se desdibuja cuando el reto implica algún riesgo físico. Si bien algunos absurdos pueden parecer divertidos, son peligrosos. Esta línea no es legible para los algoritmos de internet, pero resulta perturbador cuando el usuario, el ser humano, no lo distingue. Es lo que está sucediendo con el “reto de la dieta de comer plástico”. La tendencia consiste en masticar alimentos envueltos en film transparente para después escupirlos y no engordar. Según la directora del Máster Nutrición, Composición Corporal y Metabolismo de la Universidad Europea, Andrea Calderón, puede terminar en asfixia, irritación o incluso en un bloqueo intestinal.