A la espera de Falcioni: Atlético busca recuperar la sonrisa ante un Racing herido

Pasó apenas una semana desde la última presentación, pero fue una semana convulsionada. Tras la doble jornada en Córdoba, que culminó con la derrota 3-1 contra Belgrano, Hugo Colace fue desplazado del cargo y la comisión directiva activó la búsqueda urgente de un reemplazante. Hubo ofrecimientos y contactos, hasta que finalmente se optó por un nombre de experiencia: Falcioni. Sin embargo, el “Emperador” todavía no asumirá formalmente este martes. Mientras aguarda su llegada a Tucumán, el equipo está bajo la conducción interina de Ramiro González, entrenador de la Reserva.