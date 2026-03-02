A la espera de Falcioni: Atlético busca recuperar la sonrisa ante un Racing herido
Mañana desde las 21.15, el "Decano" buscará aire bajo la conducción de Ramiro González. Mientras se aguarda el arribo del "Emperador" para firmar su contrato, en 25 de Mayo y Chile intentarán aprovechar las sensibles bajas de un rival golpeado por las lesiones.
Atlético Tucumán atraviesa horas de transición. Y en medio de ese proceso tendrá una prueba exigente en el Monumental. Mañana, desde las 21.15, el “Decano” recibirá a Racing a la espera del nuevo mandato de Julio César Falcioni, quien llegará el miércoles a la provincia para formalizar su vínculo con el club.
Pasó apenas una semana desde la última presentación, pero fue una semana convulsionada. Tras la doble jornada en Córdoba, que culminó con la derrota 3-1 contra Belgrano, Hugo Colace fue desplazado del cargo y la comisión directiva activó la búsqueda urgente de un reemplazante. Hubo ofrecimientos y contactos, hasta que finalmente se optó por un nombre de experiencia: Falcioni. Sin embargo, el “Emperador” todavía no asumirá formalmente este martes. Mientras aguarda su llegada a Tucumán, el equipo está bajo la conducción interina de Ramiro González, entrenador de la Reserva.
El interinato
González asumió el jueves, en paralelo a las gestiones dirigenciales. Para él, el duelo contra la “Academia” representa una oportunidad significativa: será su estreno al frente del plantel profesional en un contexto complejo.
Llegado a fines del año pasado tras su paso por el fútbol de Malasia -recomendado en su momento por Colace-, el DT había comenzado con buenos resultados en la Reserva. En el torneo Proyección comenzó el campeonato con un triunfo 2-1 sobre Aldosivi en Mar del Plata, luego empató frente a Argentinos y volvió a ganar de visitante contra Sarmiento en Junín. Invicto y con el equipo en la parte alta de la tabla, dejó una primera impresión positiva.
En cuanto a su propuesta táctica, González suele trabajar con un 4-3-3 flexible: un mediocentro posicional, dos interiores con dinámica y extremos abiertos que buscan el uno contra uno. Alterna momentos de presión alta con repliegues organizados para salir rápido de contra. No obstante, el contexto de Primera División y la necesidad de sumar podrían inclinarlo esta noche hacia un planteo más conservador, priorizando el orden y el equilibrio defensivo.
Un Racing golpeado
Racing llega a Tucumán con bajas sensibles. El equipo dirigido por Gustavo Costas perdió a su goleador, Adrián “Maravilla” Martínez, quien sufrió un esguince grado 2 en el tobillo izquierdo en el último partido y tendrá cerca de un mes de recuperación. Tampoco estará Matko Miljevic, expulsado en el empate contra Independiente Rivadavia.
La noticia más impactante fue la lesión de Valentín Carboni. El volante de 20 años, recientemente incorporado como una de las apuestas fuertes del mercado, volvió a romperse los ligamentos cruzados de la rodilla derecha. Será operado y estará fuera de las canchas al menos seis meses.
Más allá de las ausencias, Racing suma ocho puntos en el torneo, producto de dos victorias, dos empates y tres derrotas, y se mantiene en la pelea por los puestos de clasificación.
El margen de trabajo
Después de este compromiso, Atlético debería visitar a River el próximo fin de semana. Sin embargo, la jornada sería reprogramada en el marco del paro general impulsado por los dirigentes de los clubes ante la denuncia judicial de ARCA contra la AFA. De esa manera, el debut oficial de Falcioni se demoraría algunos días.
En ese escenario, el entrenador tendrá más tiempo para evaluar al plantel, ajustar conceptos y preparar su estreno contra Aldosivi, también en el “José Fierro”. Para “Emperador”, observar desde afuera puede convertirse en una ventaja estratégica: tomar nota, diagnosticar sin urgencias inmediatas y comenzar a moldear un equipo que necesita resultados, pero también certezas.
Atlético, mientras tanto, se juega mucho más que tres puntos. En plena transición, busca sostenerse en pie hasta que la nueva conducción tome el timón de manera definitiva.