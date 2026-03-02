San Martín encontró pistas de mejora en el complemento y el parate aparece como el momento ideal para afirmarlas

“Con el ingreso de Kevin buscamos un poco de fútbol… creíamos que había que hacer superioridad por dentro, juntar un par de pases más en el medio y darle la posibilidad al equipo de subir más jugadores a campo rival. Y creo que lo conseguimos”, dijo Yllana sobre el ex Atlético y también se refirió al ingreso del delantero. “Benjamín (Borasi) es un jugador que juega más por banda… Ovando; más por dentro y también es rápido. Esas son las características y fue lo que intentamos cambiar. La verdad no lo sé qué hubiera pasado si ponía a Ovando antes”, analizó el DT.