Con gol, recambio y dudas defensivas: así llega Deportivo Maipú, el próximo rival de San Martín

El presente del “Cruzado” se entiende mejor mirando hacia atrás. En la temporada 2025, Deportivo Maipú terminó séptimo en la Zona A con 48 puntos, igualando la línea de Patronato pero quedando por detrás por diferencia de gol. Esa campaña le permitió clasificarse a la Copa Argentina 2026 y meterse en el Reducido por el segundo ascenso. El recorrido tuvo dos etapas bien marcadas: Juan Manuel Sara condujo al equipo hasta la fecha 19, mientras que Alexis Matteo asumió desde la jornada 20 y terminó de encaminar la clasificación. Ya en la fase decisiva, el conjunto mendocino cayó 1-0 como visitante contra Estudiantes de Caseros y quedó eliminado rápidamente, resultado que marcó el cierre del ciclo competitivo del año pasado.