San Martín ganó en orden, pero sigue en deuda en ataque: las dos caras del equipo de Yllana

El equipo dirigido por Andrés Yllana presenta dos caras bien marcadas. La primera, innegociable, es su fortaleza defensiva. La zaga central compuesta por Ezequiel Parnisari y Nicolás “Fosa” Ferreyra se convirtió en el pilar del funcionamiento. Sólidos en el juego aéreo, firmes en los cruces y atentos para sostener la línea alta, transmiten seguridad. No es casual que el gol del triunfo haya llegado justamente a la salida de una pelota parada, con Ferreyra como protagonista. San Martín construye desde el orden y desde el cero en su arco.