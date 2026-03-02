"A los bocones les respondo": la esposa de Di María incendió las redes tras el triunfo de Rosario Central
Luego del golazo de "Fideo" en el Coloso, Jorgelina Cardoso no perdonó una chicana de la previa y destrozó a un hincha de Newell’s con una frase letal: "Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos".
Ángel Di María habló en la cancha, pero Jorgelina Cardoso sentenció el partido en las redes. Tras la victoria de Rosario Central por 2-0 ante Newell’s en el "Coloso Marcelo Bielsa", la esposa de "Fideo" se convirtió en la gran protagonista de la jornada al responder con una ironía letal a las chicanas que habían circulado en la previa del encuentro.
Todo comenzó antes del pitazo inicial. Una cámara de televisión captó a un hincha leproso lanzando una pregunta cargada de cizaña: “Fideo, ¿tu mujer te deja venir el domingo?”. La frase, que buscaba cuestionar la autoridad del futbolista y el rol de Cardoso, quedó guardada en la memoria de la rosarina hasta el final del partido.
"A los bocones les respondo"
Minutos después de que Central estirara su racha invicta a ocho clásicos, Jorgelina utilizó su cuenta de Instagram para pasar facturas. Publicó un video que combinaba la pregunta del hincha con el golazo de volea que marcó Di María para abrir el marcador.
“Respetamos mucho a los hinchas de NOB, pero a los bocones como vos les respondo", disparó Cardoso. Y remató con una frase que incendió Rosario: "Una buena mamá siempre deja que papá vaya a ver a sus hijos”. El posteo rápidamente se volvió viral, alimentando el folklore de una ciudad que vive el fútbol al límite.
La "Patrona Canalla" en el micro
El propio Di María se sumó al fenómeno. A pesar de haber jugado con una molestia en el aductor izquierdo que lo obligó a salir reemplazado diez minutos después de su gol, el "10" celebró con todo. Ya en el micro de regreso, el capitán posteó una foto señalando una particular "estampita" pegada en su ventanilla.
La imagen, con estética religiosa y los colores de Central, rezaba: “Santa Jorgelina, Patrona Canalla”. La postal no solo confirmó la complicidad de la pareja ante las críticas, sino que consolidó a Cardoso como un símbolo de la identidad y el aguante del equipo de Arroyito.
Dominio auriazul
Con goles de Di María y Enzo Copetti, el equipo dirigido por Matías Lequi reafirmó su superioridad reciente en el clásico. Ahora, el "Canalla" buscará mantener el envión anímico cuando visite a Argentinos en La Paternal, mientras que Newell’s intentará lamerse las heridas en su visita a Lanús.