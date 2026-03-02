"A los bocones les respondo": la esposa de Di María incendió las redes tras el triunfo de Rosario Central

Ángel Di María habló en la cancha, pero Jorgelina Cardoso sentenció el partido en las redes. Tras la victoria de Rosario Central por 2-0 ante Newell’s en el "Coloso Marcelo Bielsa", la esposa de "Fideo" se convirtió en la gran protagonista de la jornada al responder con una ironía letal a las chicanas que habían circulado en la previa del encuentro.