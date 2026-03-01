Di María marcó el rumbo y Central volvió a imponerse en el clásico rosarino

El quiebre llegó en el arranque del complemento. A los 5 minutos, tras un centro pasado de Julián Fernández, la pelota quedó suelta en el área y Di María no perdonó: zurdazo cruzado y 1-0. El dato que magnifica el gol es el contexto físico. El campeón del mundo arrastraba una molestia en el aductor izquierdo desde el inicio, no ejecutó las pelotas paradas y fue reemplazado cinco minutos después por precaución. Aun condicionado, resolvió el partido con jerarquía.