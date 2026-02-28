Gallardo deja River como DT, pero mira hacia la presidencia

Di Carlo no realizó declaraciones, salvo la publicación en una red social de un posteo ponderando la figura de Gallardo. Éste, a su vez, prefirió no quedar retratado junto al presidente, ni a la hora de hacer el video con el que anunció su partida el lunes, ni en la despedida en cancha del jueves, cuando de hecho rechazó cualquier tipo de homenaje por parte de una dirigencia que ahora ya no cuenta con su “paraguas” protector y está obligada a no equivocarse en lo que viene, deportivamente hablando.