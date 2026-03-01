Seguí en vivo el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones 2026
El presidente Javier Milei inaugura esta noche el 144° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. La ceremonia central se llevará a cabo a partir de las 21 en el recinto de la Cámara de Diputados y es transmitida de manera obligatoria a todo el país a través de la cadena nacional.
La elección de este horario nocturno inusual responde a una estrategia de comunicación directa diseñada por la Casa Rosada. Al ubicar el mensaje presidencial en el prime time televisivo, el oficialismo busca garantizar un alto nivel de encendido para que las palabras del jefe de Estado lleguen sin intermediarios a la mayor cantidad de hogares argentinos, en un momento donde las familias ya se encuentran reunidas tras la jornada dominical.
Se espera que el jefe de Estado exponga el balance de su gestión y marque de manera contundente el rumbo político y económico que adoptará su administración durante este nuevo año parlamentario.