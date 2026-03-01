Seguí en vivo el discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones 2026

La elección de este horario nocturno inusual responde a una estrategia de comunicación directa diseñada por la Casa Rosada. Al ubicar el mensaje presidencial en el prime time televisivo, el oficialismo busca garantizar un alto nivel de encendido para que las palabras del jefe de Estado lleguen sin intermediarios a la mayor cantidad de hogares argentinos, en un momento donde las familias ya se encuentran reunidas tras la jornada dominical.