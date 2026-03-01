Secciones
DeportesMás deportes

Golden Warrior aprovechó el desgaste de los punteros en el turf local

El hijo de Santillano pasó al frente en los 200 finales y se escapó rumbo al disco en la carrera más importante de la jornada. La potranca Holly deslumbró en su debut al ganar en tiempo récord.

IMPARABLE. Golden Warrior, conducido por Maxi Marrades, arrancó con fuerza en el final para adjudicarse el especial “Juan Mauricio Díaz”. IMPARABLE. Golden Warrior, conducido por "Maxi" Marrades, arrancó con fuerza en el final para adjudicarse el especial “Juan Mauricio Díaz”.
Carlos Chirino
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

La primera mitad de la competencia corrió bien lejos de los punteros y recién en el palo de los 700 metros comenzó a “acelerar”, para convertirse en una aplanadora en la recta final. Golden Warrior aprovechó el desgaste de los líderes y consiguió una contundente victoria en el especial “Juan Mauricio Díaz”, la carrera más importante de la jornada turfística que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.

Muy bien conducido por el experimentado Walter Maximiliano Marrades, el zaino que entrena Daniel Ramos superó por cuatro cuerpos al favorito Bequepingo, en el buen tiempo de 1’31”3/5 para los 1.500 metros de la prueba jerárquica.

Mock Joy, Il Felino y Trendic Tropic fueron los encargados de ponerle vértigo a la competencia desde que se abrieron los partidores. Y a los 100 metros de la largada, Bequepingo también se sumó a la lucha. A varios cuerpos se desempeñaban Golden Warrior y Zinzan Brooke.

Los cuatro ejemplares no se dieron tregua por el puesto de privilegio hasta el palo de los 600 metros, cuando Bequepingo comenzó a inclinar la balanza a su favor. Fue ahí donde Golden Warrior comenzó a achicar la diferencia, para ubicarse a solo cinco cuerpos del líder.

Cuando ingresaron a la recta final, Bequepingo lo hizo con tres largos sobre Golden Warrior, que en el palo de los 200 metros finales lo igualó y pasó al frente como si recién hubiese largado. Desde ahí, hasta cruzar el disco el descendiente de Santillano se dedicó a ampliar la ventaja a su favor para conseguir la victoria más importante de su campaña y comenzar a dar pelea en el ranking de las carreras de mediofondo para los ejemplares adultos.

“Cuando me enteré de que no corría Suffok, le dije a la gente de mi stud que ibamos a ganar la carrera. Le tenía muchísima confianza. El caballo evolucionó mucho en los últimos días”, dijo el entrenador Daniel Ramos, que se hizo cargo de la preparación del zaino nacido en el haras “La Pasión” desde los primeros días de enero.

“Sabíamos que la carrera iba a ser bien ligera en los primeros metros, por eso decidimos que esta vez corre de atropellada. En los últimos metros arrancó con mucha fuerza”, agregó Ramos, que le dedicó la victoria a su papá Julio y a su mamá Carmen.

Golden Warrior tendrá descanso en la jornada del 8 de marzo y recién podría volver a competir el domingo 22 de marzo. “El objetivo es tratar de correr carreras de mayor distancia. Creemos que el caballo se adaptará bien a pruebas de 1.600 y 1.800 metros. Lo iremos evaluando con el paso de los días, pero en principio, la meta es llegar a competencias de fondo”, aseguró el entrenador.

En tanto, en la prueba reservada para los ejemplares de la nueva generación, la potranca Holly consiguió una victoria deslumbrante. Conducida por Francisco “Polito” Brito, la hija de Nicholas derrotó por 11 cuerpos a Envidiado Time, en el tiempo récord de 38”2/5 para los 700 metros. De esta forma, la nieta materna de Hurricane Cat mejoró en 2/5 la marca que tenían Sextans (del 6 de abril de 1997) y Sarfo (del 1 de marzo de 2020).

UNA APLANADORA. La potranca Holly dejó una gran impresión en su debut al adjudicarse la prueba por 11 cuerpos de diferencia. UNA APLANADORA. La potranca Holly dejó una gran impresión en su debut al adjudicarse la prueba por 11 cuerpos de diferencia.

La defensora de la caballeriza “Abuela Teté” se mostró muy indócil en los partidores, pero apenas se abrieron las gateras picó en punta y solo se dedicó a ampliar la diferencia sobre los otros ejemplares, a pesar de que Brito ni siquiera la exigió.

Fue una demostración brillante de la zaina nacida el 14 de agosto de 2023 en el haras “El Mallín”, que volverá a salir a la pista el domingo 22 de marzo, cuando se dispute sobre 1.000 metros la primera competencia con codo para los ejemplares de dos años.

Los resultados de todas las competencias fueron:

PRIMERA CARRERA

(800 metros)

PREMIO “MEZQUINO”

caballo            peso                jockey

1° GRAND CARO         54             Rubén Camos

2° TIRO PERFECTO      56             Julián Bethencourt

3° VECNER 56             José Vizcarra

4° FUMIKOMI              56             Pablo Alarcón

5° EMPEROR JACK      56             Walter Marrades

6° UN TERREMOTO      56             Jorge Aguirrez            

7° NACHO SUN PRIZE   56             Héctor Coronel

U° EXTERMINADOR RIDE              56             Facundo Navarro

Entrenador: Mauricio Gómez Omil

Caballeriza: Grand Eduard

La ganadora es hija de: Holy Boss - Vera One

Tiempo: 46”1/5

Ganada por: 1 cuerpo y 2 cuerpos

SEGUNDA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “MACERO”

caballo            peso                jockey

1° SOL POR NORMA    56             José Vizcarra

2° TAILGATE               56             Lautaro Ponce

3° MUNDO DANIEL      56             Walter Marrades

4° SMOKING BLACK     56             Sergio Barrionuevo

5° BUENOS MUCHACHOS             54             Jorge Aguirrez            

U° ISLAND OF LUCK     54             Kevin Olivera

Entrenador: Miguel Sir

Caballeriza: Del Valle A.A

El ganador es hijo de: Sol Planet - Normandia

Tiempo: 1’19”3/5

Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 6 cuerpos

TERCERA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “APOLOGÍA”

caballo            peso                jockey

1° MONTESQUIEU        56             José Vizcarra

2° Q JOTE  56             Benjamín Ossan

3° FRENCH LOVER       56             Francisco Brito

4° FURIOSO LIFE         56             Sergio Barrionuevo

5° CURIOSO MILITAR   56             Raúl Valdez

6° CORNELL               56             Lucas González

7° CASHISKING            56             Cristian Caram

8° RADIO WAVES         56             Ángel Villegas

U° TATY BOONE          54             Kevin Olivera

Entrenador: Jorge Luis Martín

Caballeriza: El Califa (Salta)

El ganador es hijo de: Hat Ninja - Ma Preferance

Tiempo: 1’20”1/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 2 cuerpos

CUARTA CARRERA

(1.400 metros)

PREMIO “SANDY PRINCE”

caballo            peso                jockey

1° SEEKING MONEY      54             Walter Marrades

2° LUCKY SHADOW      54             Lautaro Ponce

3° EL MOONWALK       54             Francisco Brito

4° SELECT BOY           54             Sergio Barrionuevo

5° DOMNA 52             José Vizcarra

6° LORD LANCELOT     54             Rubén Camos

7° DUPLEXER              54             Héctor Suárez

U° CARO AMICI           56             Cristian Caram

Entrenador: César Assad

Caballeriza: Don Valiente

La ganadora es hija de: Seek Again - Lizarina

Tiempo: 1’25”4/5

Ganada por: 2 cuerpos y 1/2 pescuezo

QUINTA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “BRAVITO”

caballo            peso                jockey

1° GRAND LUCRE        54             Rubén Camos

2° WATERLIGHT          57             Facundo Morán

3° PIU RIMOUT            54             Héctor Suárez

4° CHECK DOUBLE      53             Walter Marrades

5° CARTA ESCONDIDA 53             Francisco Brito

6° BLESSED AGAIN      55             Walter Figueroa

7° SEGUILA A FULL     53             José Vizcarra

8° GALANA IN LOVE     57             Pablo Alarcón

U° ELLA DICE             53             Benjamín Ossan

Entrenador: Mauricio Gómez Omil

Caballeriza: Grand Eduard

La ganadora es hija de: Holy Boss - Mis Hit Parade

Tiempo: 1’13”4/5

Ganada por: 1 1/2 cuerpos y 3 cuerpos

SEXTA CARRERA

(700 metros)

PREMIO “INICIACIÓN”

caballo            peso                jockey

1° HOLLY   53             Francisco Brito

2° ENVIDIADO TIME      55             Facundo Morán

3° ASPERO 55             José Vizcarra

4° PNEURUS               55             Héctor Suarez

5° AIRE Y MAR           55             Sergio Barrionuevo

6° TRUMAN CAPOTE    55             Facundo Navarro

7° NURBURGRING       55             Walter Marrades

8° PUERTO MAGNO     55             Lautaro Ponce

U° PURITO  55             Cristian Caram

Entrenador: Juan Sáez

Caballeriza: Abuela Teté

La ganadora es hija de: Nicholas - Lula Mae

Tiempo: 38”2/5

Ganada por: 11 cuerpos y 2 1/2 cuerpos

SÉPTIMA CARRERA

(1.300 metros-19 hs.)

PREMIO “DESERT WIND”

caballo            peso                jockey

1° DON CHIPION          56             Walter Marrades

2° WERNICKE              56             Héctor Suárez

3° EVER MORE            56             Cristian Rojas

4° TIERNO DE ALMA    56             Julián Bethencourt

5° CHICA DE BLANCO  54             Benjamín Ossan

6° HI BUNNI                56             Francisco Brito

7° DIALECTO              56             José Vizcarra

8° GLANIADOR            56             Facundo Morán

9° APOSTOLICO FRANK                56             Cristian Caram

10° TALENTO EMBRUJADO           56             Lautaro Ponce 

U° ISLA BONITA          54             Lucas González

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio’s

El ganador es hijo de: Don Chullo - Ongamira

Tiempo: 1’20”4/5

Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpo

OCTAVA CARRERA

(1.300 metros)

PREMIO “ESQUILADA”

caballo            peso                jockey

1° NOTTAMBULO        57             Héctor Suárez

2° STAVROS DREAM    54             Rubén Camos

3° SOY NICHOLAS        54             Jos{e Vizcarra

4° ALTRUISMO            54             Walter Marrades

5° EL TAIGER              57             Cristian Rojas

6° GOOGLER               57             Pablo Alarcón

7° COUNT THE GOLD   54             Facundo Navarro

U° DON PIPER             54             Sergio Barrionuevo

Entrenador: Sergio Speziale

Caballeriza: Sergio Tomas (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Forge - Noche Oscura

Tiempo: 1’17”4/5

Ganada por: 10 cuerpos y 4 cuerpos

NOVENA CARRERA

(1.500 metros)

ESPECIAL “JUAN MAURICIO DÍAZ”

caballo            peso                jockey

1° GOLDEN WARRIOR  57             Walter Marrades

2° BEQUEPINGO          56             Francisco Brito

3° ZINZAN BROOKE      58             Héctor Suárez

4° MOCK JOY              54             Marcos Navarro

5° IL FELINO               54             Cristian Rojas

U° TRENDIC TOPIC       56             Facundo Navarro

Entrenador: Daniel Ramos

Caballeriza: Rubio’s

El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata

Tiempo: 1’31”3/5

Ganada por: 4 cuerpos y 2 1/2 cuerpos

DÉCIMA CARRERA

(1.200 metros)

PREMIO “FAMAILLÁ”

caballo            peso                jockey

1° LONG VIEW             54             José Vizcarra

2° EURO SPRING         54             Francisco Brito

3° EVROS TAMA          54             Héctor Suárez

4° FUGITIVE BOONE     52             Ismael Gauna

5° DISTINTO RIG          54             Benjamín Ossan

U° NORTEÑO FOR SALE                52             Brandon Suárez

Entrenador: Carlos Alberto Chirino

Caballeriza: Tramo 20 (Santiago del Estero)

El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata

Tiempo: 1’12”3/5

Ganada por: 6 cuerpos y 4 cuerpos

Temas TucumánClub Caja Popular de Ahorros de TucumánHipódromo de TucumánJockey Club de TucumánFrancisco BritoJosé Alfredo Vizcarra
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Impacto en Estados Unidos: encontraron muerto en su casa a una figura de la NFL

Impacto en Estados Unidos: encontraron muerto en su casa a una figura de la NFL

Hazaña en EEUU: Soledad Matthysse se coronó campeona mundial a los 45 años y rompió todos los récords

Hazaña en EEUU: Soledad Matthysse se coronó campeona mundial a los 45 años y rompió todos los récords

Lo más popular
Boca ajusta piezas para el duelo ante Gimnasia: vuelve Paredes y Cavani será baja
1

Boca ajusta piezas para el duelo ante Gimnasia: vuelve Paredes y Cavani será baja

2

La solución del conflicto de la UNT con YMAD

3

Cartas de lectores: Enfermedades poco frecuentes

4

Cartas de lectores: Comuna de Raco

5

Cartas de lectores: Gobiernos con fiebre

6

Cartas de lectores: El “plus” de los médicos

Más Noticias
Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Respeto, obras y cooperación: los pedidos de ediles a Rossana Chahla

Emergencia agropecuaria: cultivos afectados en tres provincias por condiciones climáticas adversas

Emergencia agropecuaria: cultivos afectados en tres provincias por condiciones climáticas adversas

Exportaciones pausadas a causa de los nuevos casos de influenza aviar

Exportaciones pausadas a causa de los nuevos casos de influenza aviar

¿Puede el rey emérito Juan Carlos volver a residir en España?

¿Puede el rey emérito Juan Carlos volver a residir en España?

Cartas de lectores: Albert Szent-Györgyi y la vitamina C

Cartas de lectores: Albert Szent-Györgyi y la vitamina C

Comentarios