Golden Warrior aprovechó el desgaste de los punteros en el turf local

Cuando ingresaron a la recta final, Bequepingo lo hizo con tres largos sobre Golden Warrior, que en el palo de los 200 metros finales lo igualó y pasó al frente como si recién hubiese largado. Desde ahí, hasta cruzar el disco el descendiente de Santillano se dedicó a ampliar la ventaja a su favor para conseguir la victoria más importante de su campaña y comenzar a dar pelea en el ranking de las carreras de mediofondo para los ejemplares adultos.