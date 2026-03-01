Golden Warrior aprovechó el desgaste de los punteros en el turf local

La primera mitad de la competencia corrió bien lejos de los punteros y recién en el palo de los 700 metros comenzó a “acelerar”, para convertirse en una aplanadora en la recta final. Golden Warrior aprovechó el desgaste de los líderes y consiguió una contundente victoria en el especial “Juan Mauricio Díaz”, la carrera más importante de la jornada turfística que se llevó a cabo en el hipódromo tucumano.
Muy bien conducido por el experimentado Walter Maximiliano Marrades, el zaino que entrena Daniel Ramos superó por cuatro cuerpos al favorito Bequepingo, en el buen tiempo de 1’31”3/5 para los 1.500 metros de la prueba jerárquica.
Mock Joy, Il Felino y Trendic Tropic fueron los encargados de ponerle vértigo a la competencia desde que se abrieron los partidores. Y a los 100 metros de la largada, Bequepingo también se sumó a la lucha. A varios cuerpos se desempeñaban Golden Warrior y Zinzan Brooke.
Los cuatro ejemplares no se dieron tregua por el puesto de privilegio hasta el palo de los 600 metros, cuando Bequepingo comenzó a inclinar la balanza a su favor. Fue ahí donde Golden Warrior comenzó a achicar la diferencia, para ubicarse a solo cinco cuerpos del líder.
Cuando ingresaron a la recta final, Bequepingo lo hizo con tres largos sobre Golden Warrior, que en el palo de los 200 metros finales lo igualó y pasó al frente como si recién hubiese largado. Desde ahí, hasta cruzar el disco el descendiente de Santillano se dedicó a ampliar la ventaja a su favor para conseguir la victoria más importante de su campaña y comenzar a dar pelea en el ranking de las carreras de mediofondo para los ejemplares adultos.
“Cuando me enteré de que no corría Suffok, le dije a la gente de mi stud que ibamos a ganar la carrera. Le tenía muchísima confianza. El caballo evolucionó mucho en los últimos días”, dijo el entrenador Daniel Ramos, que se hizo cargo de la preparación del zaino nacido en el haras “La Pasión” desde los primeros días de enero.
“Sabíamos que la carrera iba a ser bien ligera en los primeros metros, por eso decidimos que esta vez corre de atropellada. En los últimos metros arrancó con mucha fuerza”, agregó Ramos, que le dedicó la victoria a su papá Julio y a su mamá Carmen.
Golden Warrior tendrá descanso en la jornada del 8 de marzo y recién podría volver a competir el domingo 22 de marzo. “El objetivo es tratar de correr carreras de mayor distancia. Creemos que el caballo se adaptará bien a pruebas de 1.600 y 1.800 metros. Lo iremos evaluando con el paso de los días, pero en principio, la meta es llegar a competencias de fondo”, aseguró el entrenador.
En tanto, en la prueba reservada para los ejemplares de la nueva generación, la potranca Holly consiguió una victoria deslumbrante. Conducida por Francisco “Polito” Brito, la hija de Nicholas derrotó por 11 cuerpos a Envidiado Time, en el tiempo récord de 38”2/5 para los 700 metros. De esta forma, la nieta materna de Hurricane Cat mejoró en 2/5 la marca que tenían Sextans (del 6 de abril de 1997) y Sarfo (del 1 de marzo de 2020).
La defensora de la caballeriza “Abuela Teté” se mostró muy indócil en los partidores, pero apenas se abrieron las gateras picó en punta y solo se dedicó a ampliar la diferencia sobre los otros ejemplares, a pesar de que Brito ni siquiera la exigió.
Fue una demostración brillante de la zaina nacida el 14 de agosto de 2023 en el haras “El Mallín”, que volverá a salir a la pista el domingo 22 de marzo, cuando se dispute sobre 1.000 metros la primera competencia con codo para los ejemplares de dos años.
Los resultados de todas las competencias fueron:
PRIMERA CARRERA
(800 metros)
PREMIO “MEZQUINO”
caballo peso jockey
1° GRAND CARO 54 Rubén Camos
2° TIRO PERFECTO 56 Julián Bethencourt
3° VECNER 56 José Vizcarra
4° FUMIKOMI 56 Pablo Alarcón
5° EMPEROR JACK 56 Walter Marrades
6° UN TERREMOTO 56 Jorge Aguirrez
7° NACHO SUN PRIZE 56 Héctor Coronel
U° EXTERMINADOR RIDE 56 Facundo Navarro
Entrenador: Mauricio Gómez Omil
Caballeriza: Grand Eduard
La ganadora es hija de: Holy Boss - Vera One
Tiempo: 46”1/5
Ganada por: 1 cuerpo y 2 cuerpos
SEGUNDA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “MACERO”
caballo peso jockey
1° SOL POR NORMA 56 José Vizcarra
2° TAILGATE 56 Lautaro Ponce
3° MUNDO DANIEL 56 Walter Marrades
4° SMOKING BLACK 56 Sergio Barrionuevo
5° BUENOS MUCHACHOS 54 Jorge Aguirrez
U° ISLAND OF LUCK 54 Kevin Olivera
Entrenador: Miguel Sir
Caballeriza: Del Valle A.A
El ganador es hijo de: Sol Planet - Normandia
Tiempo: 1’19”3/5
Ganada por: 3 1/2 cuerpos y 6 cuerpos
TERCERA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “APOLOGÍA”
caballo peso jockey
1° MONTESQUIEU 56 José Vizcarra
2° Q JOTE 56 Benjamín Ossan
3° FRENCH LOVER 56 Francisco Brito
4° FURIOSO LIFE 56 Sergio Barrionuevo
5° CURIOSO MILITAR 56 Raúl Valdez
6° CORNELL 56 Lucas González
7° CASHISKING 56 Cristian Caram
8° RADIO WAVES 56 Ángel Villegas
U° TATY BOONE 54 Kevin Olivera
Entrenador: Jorge Luis Martín
Caballeriza: El Califa (Salta)
El ganador es hijo de: Hat Ninja - Ma Preferance
Tiempo: 1’20”1/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 2 cuerpos
CUARTA CARRERA
(1.400 metros)
PREMIO “SANDY PRINCE”
caballo peso jockey
1° SEEKING MONEY 54 Walter Marrades
2° LUCKY SHADOW 54 Lautaro Ponce
3° EL MOONWALK 54 Francisco Brito
4° SELECT BOY 54 Sergio Barrionuevo
5° DOMNA 52 José Vizcarra
6° LORD LANCELOT 54 Rubén Camos
7° DUPLEXER 54 Héctor Suárez
U° CARO AMICI 56 Cristian Caram
Entrenador: César Assad
Caballeriza: Don Valiente
La ganadora es hija de: Seek Again - Lizarina
Tiempo: 1’25”4/5
Ganada por: 2 cuerpos y 1/2 pescuezo
QUINTA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “BRAVITO”
caballo peso jockey
1° GRAND LUCRE 54 Rubén Camos
2° WATERLIGHT 57 Facundo Morán
3° PIU RIMOUT 54 Héctor Suárez
4° CHECK DOUBLE 53 Walter Marrades
5° CARTA ESCONDIDA 53 Francisco Brito
6° BLESSED AGAIN 55 Walter Figueroa
7° SEGUILA A FULL 53 José Vizcarra
8° GALANA IN LOVE 57 Pablo Alarcón
U° ELLA DICE 53 Benjamín Ossan
Entrenador: Mauricio Gómez Omil
Caballeriza: Grand Eduard
La ganadora es hija de: Holy Boss - Mis Hit Parade
Tiempo: 1’13”4/5
Ganada por: 1 1/2 cuerpos y 3 cuerpos
SEXTA CARRERA
(700 metros)
PREMIO “INICIACIÓN”
caballo peso jockey
1° HOLLY 53 Francisco Brito
2° ENVIDIADO TIME 55 Facundo Morán
3° ASPERO 55 José Vizcarra
4° PNEURUS 55 Héctor Suarez
5° AIRE Y MAR 55 Sergio Barrionuevo
6° TRUMAN CAPOTE 55 Facundo Navarro
7° NURBURGRING 55 Walter Marrades
8° PUERTO MAGNO 55 Lautaro Ponce
U° PURITO 55 Cristian Caram
Entrenador: Juan Sáez
Caballeriza: Abuela Teté
La ganadora es hija de: Nicholas - Lula Mae
Tiempo: 38”2/5
Ganada por: 11 cuerpos y 2 1/2 cuerpos
SÉPTIMA CARRERA
(1.300 metros-19 hs.)
PREMIO “DESERT WIND”
caballo peso jockey
1° DON CHIPION 56 Walter Marrades
2° WERNICKE 56 Héctor Suárez
3° EVER MORE 56 Cristian Rojas
4° TIERNO DE ALMA 56 Julián Bethencourt
5° CHICA DE BLANCO 54 Benjamín Ossan
6° HI BUNNI 56 Francisco Brito
7° DIALECTO 56 José Vizcarra
8° GLANIADOR 56 Facundo Morán
9° APOSTOLICO FRANK 56 Cristian Caram
10° TALENTO EMBRUJADO 56 Lautaro Ponce
U° ISLA BONITA 54 Lucas González
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio’s
El ganador es hijo de: Don Chullo - Ongamira
Tiempo: 1’20”4/5
Ganada por: 2 1/2 cuerpos y 3/4 cuerpo
OCTAVA CARRERA
(1.300 metros)
PREMIO “ESQUILADA”
caballo peso jockey
1° NOTTAMBULO 57 Héctor Suárez
2° STAVROS DREAM 54 Rubén Camos
3° SOY NICHOLAS 54 Jos{e Vizcarra
4° ALTRUISMO 54 Walter Marrades
5° EL TAIGER 57 Cristian Rojas
6° GOOGLER 57 Pablo Alarcón
7° COUNT THE GOLD 54 Facundo Navarro
U° DON PIPER 54 Sergio Barrionuevo
Entrenador: Sergio Speziale
Caballeriza: Sergio Tomas (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Forge - Noche Oscura
Tiempo: 1’17”4/5
Ganada por: 10 cuerpos y 4 cuerpos
NOVENA CARRERA
(1.500 metros)
ESPECIAL “JUAN MAURICIO DÍAZ”
caballo peso jockey
1° GOLDEN WARRIOR 57 Walter Marrades
2° BEQUEPINGO 56 Francisco Brito
3° ZINZAN BROOKE 58 Héctor Suárez
4° MOCK JOY 54 Marcos Navarro
5° IL FELINO 54 Cristian Rojas
U° TRENDIC TOPIC 56 Facundo Navarro
Entrenador: Daniel Ramos
Caballeriza: Rubio’s
El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata
Tiempo: 1’31”3/5
Ganada por: 4 cuerpos y 2 1/2 cuerpos
DÉCIMA CARRERA
(1.200 metros)
PREMIO “FAMAILLÁ”
caballo peso jockey
1° LONG VIEW 54 José Vizcarra
2° EURO SPRING 54 Francisco Brito
3° EVROS TAMA 54 Héctor Suárez
4° FUGITIVE BOONE 52 Ismael Gauna
5° DISTINTO RIG 54 Benjamín Ossan
U° NORTEÑO FOR SALE 52 Brandon Suárez
Entrenador: Carlos Alberto Chirino
Caballeriza: Tramo 20 (Santiago del Estero)
El ganador es hijo de: Santillano - Golden Sonata
Tiempo: 1’12”3/5
Ganada por: 6 cuerpos y 4 cuerpos