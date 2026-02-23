Hazaña en EEUU: Soledad Matthysse se coronó campeona mundial a los 45 años y rompió todos los récords

Este título mundial interino superligero de la AMB representa la tercera corona planetaria en la carrera de la nacida en Rafaela y radicada en Trelew, quien ya había reinado en la categoría pluma tanto para la AMB como para el CMB entre 2013 y 2015. Con este hito, la hermana de Lucas Matthysse reafirma el peso de un apellido ilustre para el deporte nacional y estira su récord profesional a 21 victorias. “Mi deseo es ser nuevamente campeona del mundo”, había declarado la boxeadora hace meses, una promesa que hoy se materializó en una de las cunas del boxeo mundial, dejando en claro que, para ella, el paso del tiempo es apenas un detalle en su ambiciosa trayectoria.