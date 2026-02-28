Con un set de cartón también se puede ganar un premio Goya

La técnica es una de las más antiguas que se emplea en el cine que aparenta el movimiento de objetos estáticos. En el caso "Gilbert" se posiciona más todavía del lado de las técnicas clásicas porque utiliza cartón, alambre y cartulinas en todo el cortometraje. Todo se narra a través de la música y la textura del papel. “Cuando trabajas así, un palillo acaba siendo tu gran aliado para crear el movimiento”, explicó Jiménez, que se ha encargado del diseño de los personajes.