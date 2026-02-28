Secciones
Con un set de cartón también se puede ganar un premio Goya

Las prestigiosas distinciones que otorga la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España se entregaron en Barcelona.

28 Febrero 2026

"Gilbert es un corto hecho con lentitud, pasión, reflexión y artesanía. Y nada de esto se puede hacer con Inteligencia Artificial", fue taxativo Jordi Jiménez. Así lanzó un dardo directo al corazón de la industria tecnológica actual cuando subió al escenario del Auditorio Fórum del CCIB a recibir el premio Goya en el rubro “Mejor Cortometraje Animado”. Las palabras del realizador se viralizaron rápidamente porque su discurso se centró más en destacar el arte humano con el que se realizó el trabajo.

La historia está condensada en menos de 13 minutos con técnicas de animación tradicional, muy opuestas a las que se están viendo en el mundo del espectáculo dominado por la tecnología. En su agradecimiento, también subrayó el carácter artesanal del cortometraje, realizado con la técnica de stop motion y sin el uso de herramientas automatizadas.

La técnica es una de las más antiguas que se emplea en el cine que aparenta el movimiento de objetos estáticos. En el caso "Gilbert" se posiciona más todavía del lado de las técnicas clásicas porque utiliza cartón, alambre y cartulinas en todo el cortometraje. Todo se narra a través de la música y la textura del papel. “Cuando trabajas así, un palillo acaba siendo tu gran aliado para crear el movimiento”, explicó Jiménez, que se ha encargado del diseño de los personajes.

Quejas

En la previa, la polémica ya estaba encendida en la categoría porque varios integrantes de la Academia señalaron que “El Corto de Rubén” utilizó Inteligencia Artificial (IA) generativa para su creación, lo que muchos consideraron que iba en contra de las bases de la institución española. Por eso es que el triunfo de “Gilbert” tiene un significado especial y se lo vive como una victoria del bando "artesanal" de la industria cinematográfica.

