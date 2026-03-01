Apofis, el dios del caos y la destrucción

Este asteroide va a pasar nuevamente cerca de la Tierra en 2029, 2036 y 2068. En estos pasos no hay riesgo de impacto. En 2029 pasará a solo 32.000 km de la Tierra, debajo de las órbitas de los satélites geoestacionarios. Después de estos tres pasos volverá a pasar tan cerca dentro de 5.000 a 10.000 años, de modo que hay que aprovechar este acercamiento. La NASA y la ESA van a enviar sondas para estudiarlo de cerca. La NASA enviará la misión Osiris-APEX y la ESA la Ramses.