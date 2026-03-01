Apofis, el dios del caos y la destrucción

El 19 de junio de 2004 los astrónomos Roy A. Tucker, David J. Tholen, y Fabrizio Bernard descubrieron el asteroide 2004 MN4 en el Observatorio de Kitt Peak (Arizona, USA). Solo lo pudieron observar dos noches y determinaron su órbita, la que indicaba que tenía una alta probabilidad de impacto con la Tierra. Con tan pocas observaciones la órbita se calculó con mucho error. Ante la posibilidad de una colisión con la Tierra, cuando estuvo visible nuevamente se lo comenzó a observar intensivamente.
Se le puso el nombre de (99942) Apofis. Apofis es un dios egipcio que su misión era destruir la Tierra. No fue casual la elección del nombre.
Observaciones posteriores permitieron determinar la órbita con más precisión y aunque pasa muy cerca de la Tierra no significa un peligro para los próximos 100 años.
Su tamaño se ha calculado entre 350 y 400 metros. Es un asteroide relativamente chico, pero si impacta con la Tierra puede causar bastante daño. El tamaño de los asteroides se mide de manera indirecta, y es difícil determinarlo con exactitud. Es un asteroide tipo S (pétreo) de tipo rocoso que está formado principalmente por silicio, hierro y níquel. La composición superficial de los asteroides se puede conocer, pero del interior se sabe poco.
Este asteroide va a pasar nuevamente cerca de la Tierra en 2029, 2036 y 2068. En estos pasos no hay riesgo de impacto. En 2029 pasará a solo 32.000 km de la Tierra, debajo de las órbitas de los satélites geoestacionarios. Después de estos tres pasos volverá a pasar tan cerca dentro de 5.000 a 10.000 años, de modo que hay que aprovechar este acercamiento. La NASA y la ESA van a enviar sondas para estudiarlo de cerca. La NASA enviará la misión Osiris-APEX y la ESA la Ramses.
También habrá campañas intensivas de observación, con todos los telescopios disponibles. Hay que recordar que los telescopios tienen sus cronogramas de observación que no pueden modificarse, pero siempre es posible que cuando haya un tiempo libre o que no se pueda observar lo planificado por la calidad del cielo, se lo observe.
En el paso del 13 de abril de 2029 será visible a simple vista desde Europa, Asia y Africa. En otros lugares será posible verlo con telescopios pequeños. La Unión Astronómica Internacional, a través de la Colaboración Profesional-Aficionado (Pro-Am Research Collaboration, PARC), propondrá a los aficionados participar de sus campañas de observación, que serán anunciadas oportunamente.
Se pretende hacer un estudio exhaustivo de la forma, superficie, rotación y orientación del asteroide al estar sometido a la gravedad de la Tierra. Esto servirá para conocer su porosidad, composición, estructura interna, densidad y masa. Todo esto es necesario para evaluar la mejor forma de destruir o desviar asteroides peligrosos, lo que forma parte de los proyectos de Defensa Planetaria. También se podrá saber cuánto se modifica su órbita por efecto de la gravedad terrestre.
Las Naciones Unidas declararon al 2009 Año Internacional de la Concientizaciación sobre los Asteroides y de la Defensa Planetaria porque es la mejor oportunidad para estudiar propiedades poco conocidas de los asteroides y poder planificar mejor la defensa planetaria.