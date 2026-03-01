Cómo el MoMA construyó nuestra forma de mirar

En 1929, mientras Wall Street se desplomaba y Estados Unidos entraba en la Gran Depresión, un grupo de mujeres decidió fundar en Nueva York un museo dedicado exclusivamente al arte moderno. No era una apuesta evidente. En ese momento, muchas de las obras que hoy consideramos clásicas todavía generaban rechazo.
El Museum of Modern Art nació con una idea ambiciosa: el arte de su tiempo merecía un espacio propio. No el pasado consagrado. Lo nuevo. Lo incómodo. Lo que todavía no estaba del todo aceptado.
Desde entonces, cada obra que entró en sus salas fue más que una adquisición. Fue una toma de posición. El MoMA no solo mostró tendencias. Las legitimó. Y cuando una institución legítima, marca el rumbo.
Recorrer hoy esas salas es recorrer decisiones. Caminar entre obras que alguna vez fueron discutidas y que ahora parecen inevitables. Mientras avanzaba por el museo, entendía que no estaba frente a una colección de cuadros famosos, sino frente a los momentos en que el arte cambió de dirección.
A comienzos del siglo XX, el arte empezó a romper con la idea de representación fiel. Claude Monet había disuelto los contornos en sus Water Lilies, pintando no flores sino luz y atmósfera. Poco después, Pablo Picasso fragmentó el cuerpo humano en Les Demoiselles d'Avignon, inaugurando el cubismo y rompiendo con siglos de perspectiva clásica.
Aquello que en su momento parecía deformación o exceso terminó siendo el nuevo lenguaje visual del siglo XX y el MoMA fue clave en esa consolidación. Al exhibir esas obras en Nueva York, desplazó el eje cultural desde Europa hacia Estados Unidos. El museo ayudó a convertir lo experimental en canon.
Cuando el arte entendió el mercado: Warhol antes que Instagram
Si hay un punto de inflexión claro en la relación entre arte y consumo, es la aparición de Andy Warhol en los años 60.
Con Campbell's Soup Cans, Warhol hizo algo que todavía hoy incomoda: tomó un producto industrial, cotidiano, repetido en serie, y lo llevó al museo. No lo transformó. No lo embelleció. No lo criticó abiertamente. Simplemente lo colocó en la pared.
El gesto fue completamente radical: si la cultura de masas domina nuestra vida visual, entonces eso también es arte.
Cuando el MoMA incorpora el Pop Art a su relato, legitima algo más profundo que una estética colorida. Legitima la idea de que el consumo es parte del paisaje cultural contemporáneo. Y esa decisión tiene consecuencias que todavía vemos.
Hoy, las colaboraciones entre marcas y artistas son estrategia habitual. Las casas de moda trabajan con pintores contemporáneos. Las zapatillas se presentan como piezas de colección. Las vidrieras parecen instalaciones. El marketing habla en lenguaje artístico.
Warhol lo anticipó. Entendió que la celebridad, el producto y la repetición eran el nuevo imaginario colectivo.
En cierto sentido, Warhol fue anterior a Instagram. Comprendió que la imagen repetida se vuelve símbolo. Que lo reproducible se vuelve icónico.
Monet y la construcción del “momento perfecto”
Algo muy distinto, pero igual de influyente, ocurre con Claude Monet y sus Water Lilies.
El impresionismo fue revolucionario porque dejó de pintar objetos definidos y empezó a pintar instantes. Luz cambiante, reflejo, atmósfera…
Monet no quería capturar la flor exacta. Quería capturar el efecto. Hoy, en plena cultura de la imagen inmediata, esa lógica resulta extrañamente contemporánea. Buscamos el “momento perfecto”, la luz adecuada, el encuadre justo.
Frente a los Nenúfares, la escena es la siguiente: personas sacando una foto, buscando el ángulo más instagrameable. La pintura es un fondo cultural.
Lo mismo sucede con “La noche estrellada” de Vincent van Gogh. La mayoría reconoce la imagen antes que la historia. El cielo azul en espiral es un hito visual global. Muchas personas se emocionan. Otras simplemente la registran. No todos conocen el contexto: el sanatorio, la enfermedad, la soledad, la carta a su hermano Theo. Pero la imagen funciona igual.
Ahí aparece una tensión interesante donde ciertas obras se vuelven tan icónicas que trascienden su explicación. Se transforman en símbolos culturales que operan incluso sin contexto. Están en libros, en ropa, en pantallas, en redes. Son de museo pero también son una imagen de consumo.
El MoMA ayudó a consolidar esa iconicidad. Al exhibirlas, al reproducirlas, al convertirlas en parte del recorrido obligatorio, las convirtió en puntos de referencia universales.
Pollock y la obsesión por “ver cómo se hizo”
Frente a una obra de Jackson Pollock la reacción suele repetirse. Alguien se acerca, inclina la cabeza y pregunta en voz baja: “¿Pero qué es esto?”.
No hay figuras. No hay horizonte. No hay una escena reconocible. Hay capas de pintura, líneas que se cruzan, manchas que parecen azarosas. Y sin embargo, uno no se va. Porque aunque no entendamos “qué representa”, intuimos que algo ocurrió ahí.
Pollock fue uno de los grandes nombres del expresionismo abstracto y una pieza clave en el momento en que Nueva York desplazó a París como centro del arte occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa se reconstruía, en Manhattan se consolidaba una nueva escena cultural. El MoMA exhibió, promovió y legitimó esa generación de artistas estadounidenses.
Pero lo verdaderamente radical en Pollock no fue solo geográfico. Fue conceptual. El artista colocaba el lienzo en el suelo y dejaba caer pintura desde latas perforadas o pinceles cargados. Caminaba alrededor de la tela. Movía el brazo, el cuerpo entero. La pintura no describía algo externo; registraba un movimiento.
El cuadro era la huella de un gesto y esa idea —que el proceso es tan importante como el resultado— resulta hoy completamente contemporánea. Consumimos el detrás de escena, el making of, el paso a paso. Queremos ver cómo se produce algo, no solo el producto terminado. La creatividad se volvió narrativa.
En ese sentido, Pollock anticipó una sensibilidad actual: la fascinación por el acto creativo en sí mismo.Y esa curiosidad por el proceso conecta directamente con nuestra manera de consumir cultura hoy.
Cultura de mercado y cultura de museo
Lo que une a todos los artistas del museo es el momento en que cada uno representó una ruptura. El MoMA convirtió esas rupturas en hitos. Y con el tiempo, esos hitos se transformaron en íconos reproducibles.
Hoy, muchas personas reconocen “La Noche Estrellada” aunque no sepan en qué año fue pintada. Identifican la lata de Warhol aunque no conozcan el contexto del Pop Art. Se fotografían frente a Monet aunque no hayan estudiado impresionismo.
The Red Studio de Henri Matisse (1911)
¿Es eso banalización? ¿O es la prueba de que el arte logró integrarse al imaginario colectivo?
Tal vez sea ambas cosas.
El museo funciona en esa frontera de preserva profundidad histórica y, al mismo tiempo, participa de la cultura visual contemporánea.
Por qué el MoMA no puede faltar
Nueva York ofrece museos extraordinarios. El recorrido histórico del Metropolitan Museum of Art (MET), la arquitectura espiralada del Solomon R. Guggenheim Museum, la experiencia inmersiva del National September 11 Memorial & Museum o la magnitud científica del American Museum of Natural History ofrecen miradas distintas sobre la ciudad.
Pero el MoMA ocupa otro lugar porque no es solo un museo para ver obras famosas. Es un museo para entender cómo se construye el gusto contemporáneo. Para comprender por qué ciertas imágenes sobreviven y otras no. Para reconocer que detrás de cada tendencia hay una decisión institucional previa.
The Persistence of Memory de Salvador Dalí (1931)
A veces el arte moderno exige contexto. Frente a una pintura abstracta o a una lata repetida, la emoción no siempre es inmediata. Entender qué representó cada ruptura —qué estaba discutiendo Monet, qué rompía Picasso, qué anticipaba Warhol— cambia la experiencia.
Al salir del MoMA, Nueva York parecía la misma ciudad. Pero ya no se veía igual. Después de recorrer esas salas, uno entiende que las tendencias no aparecen de la nada: alguien las piensa, las defiende y las legitima. Y muchas veces, ese lugar es este museo.
Más obra en el MoMa
F-111 (1964–65) de James Rosenquist
Esta obra monumental de James Rosenquist mezcla un avión de combate, una niña bajo un secador de pelo, espaguetis y explosiones en una composición fragmentada que recuerda a los carteles publicitarios. Rosenquist, que había trabajado pintando vallas en Nueva York, trasladó esa lógica visual al museo.
Realizada en plena Guerra de Vietnam, F-111 une consumo, industria y conflicto en una misma imagen. El Pop Art aquí no es solo color y cultura de masas: es también comentario político sobre una época atravesada por la guerra y la publicidad.
Vir Heroicus Sublimis (1950–51) de Barnett Newman
En esta obra, Barnett Newman reduce la pintura a un gran campo rojo atravesado por finas líneas verticales que llamaba “zips”. No hay figuras ni relato: solo color y escala.
Newman buscaba que el espectador se acercara y experimentara la obra físicamente. El cuadro no representa algo; propone una experiencia directa frente al color, casi silenciosa.
No. 10 (1950) de Mark Rothko
Esta pintura de Mark Rothko está construida con grandes planos de color superpuestos: amarillo, rojo y naranja. A simple vista parece minimalista, pero las capas generan una vibración sutil que cambia según la distancia y la luz.
Rothko no pintaba objetos. Buscaba provocar una respuesta emocional. Frente a sus obras, la experiencia no es narrativa, es sensorial.