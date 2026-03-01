Cómo el MoMA construyó nuestra forma de mirar

Lo mismo sucede con “La noche estrellada” de Vincent van Gogh. La mayoría reconoce la imagen antes que la historia. El cielo azul en espiral es un hito visual global. Muchas personas se emocionan. Otras simplemente la registran. No todos conocen el contexto: el sanatorio, la enfermedad, la soledad, la carta a su hermano Theo. Pero la imagen funciona igual.