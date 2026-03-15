Cuidar niños es un buen escudo para evitar el deterioro cognitivo en los mayores

Un estudio de la Asociación Estadounidense de Psicología, potencia el rol de los abuelos. Son tan importantes los beneficios que un adulto mayor recibe cuando hace actividades sencillas vinculadas con niños que esa responsabilidad -la de cuidar a alguien joven- obliga al cerebro a adaptarse a estímulos nuevos y a resolver problemas constantes. La mejoría se refleja en la fluidez verbal y memoria episódica, la que permite evocar hechos personales del pasado.
Habitualmente los abuelos ayudan con los deberes de la escuela, les cocinan sus platos preferidos o llevan a los nietos al parque. Para su salud es altamente beneficioso porque el cuerpo activa un sistema de protección según las conclusiones preliminares de la investigación. El deterioro cognitivo puede ser combatido con esas acciones, siempre y cuando no sean por presión.
Método y resultados
El estudio analizó a 2.887 abuelos de 50 años o más y con una edad media de 67 entre 2016 y 2022. Se les preguntó con qué frecuencia se ocupan de sus nietos sin que estén presentes los padres de los niños y cuándo suelen ayudar: durante las vacaciones escolares, los fines de semana, los días laborables, a lo largo de todo el año. Un 56% de los participantes afirmó que cuida de sus nietos durante todo el año.
"Prestar cuidados de forma voluntaria, dentro de un entorno familiar de apoyo, puede tener efectos distintos para los abuelos que hacerlo en un ambiente más estresante, donde se sienten desamparados o perciben que el cuidado no es voluntario o es una carga", señaló Flavia Chereches, de la Universidad de Tilburg, en Países Bajos, e investigadora principal del trabajo.
En ese punto hay que ser cuidadosamente atentos, no sólo lo recomienda la institución estadounidense, también una investigación de Berlín Aging Study (estudia desde 1990 el envejecimiento en Alemania) la cual confirma que los abuelos cuidadores pueden vivir hasta un 37% más. Existe un límite importante: si el cuidado se convierte en una carga obligatoria o estresante (más de 15-20 horas semanales sin apoyo), los beneficios desaparecen y pueden aparecer síntomas de depresión, estrés crónico y agotamiento físico.