Cuidar niños es un buen escudo para evitar el deterioro cognitivo en los mayores

Método y resultados

El estudio analizó a 2.887 abuelos de 50 años o más y con una edad media de 67 entre 2016 y 2022. Se les preguntó con qué frecuencia se ocupan de sus nietos sin que estén presentes los padres de los niños y cuándo suelen ayudar: durante las vacaciones escolares, los fines de semana, los días laborables, a lo largo de todo el año. Un 56% de los participantes afirmó que cuida de sus nietos durante todo el año.