OpiniónFOTOGRÁFICOS Recuerdos fotográficos. La Madrid: guerrero, poeta, vidalero, un poco loco En este espacio de “Recuerdos” procuramos revivir el pasado por medio de imágenes que se encuentran guardadas en ese tesoro que es el Archivo de LA GACETA. que les brindamos día a día. Compartir Whatsapp Facebook X Copiar dirección URL Por Roberto Delgado Hace 1 Hs Seguir en Escuchar nota Tu navegador no soporta HTML5 audio Esta nota pertenece al contenido premium y es exclusiva para suscriptores. Tamaño texto Comentarios NOTICIAS RELACIONADAS Recuerdos fotográficos: 1986. Éxito arrollador de la obra “Cambiemos los papeles” Lo más popular Boca ajusta piezas para el duelo ante Gimnasia: vuelve Paredes y Cavani será baja La solución del conflicto de la UNT con YMAD Cartas de lectores: Enfermedades poco frecuentes Cartas de lectores: Comuna de Raco Cartas de lectores: Gobiernos con fiebre Cartas de lectores: El “plus” de los médicos