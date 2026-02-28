Tras la muerte de Ali Khamenei, se abre la disputa por el poder: ¿quiénes podrían tomar el control en Irán?

Aunque no pertenece al círculo clerical de mayor jerarquía -condición formal para acceder al liderazgo supremo-, su peso político y su experiencia lo posicionan como un candidato competitivo. Desde enero, ante el aumento de las protestas internas y el deterioro del frente externo, Khamenei le había transferido responsabilidades estratégicas en seguridad nacional y política exterior. En los hechos, ya operaba como una figura central del poder.