El sábado estará marcado por el calor y la humedad en Tucumán

Los tucumanos tendrán un sábado que estará marcado por la humedad y el calor, con temperaturas superiores a los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)).
La jornada comenzó con 18 grados, humedad del 91% v, viento del norte a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 10.000 metros. Con el correr de las horas, se espera que la temperatura trepe hasta los 31 grados.
Para el domingo y el lunes se registrarían una tendencia similar, con mucha humedad. Sin embargo, el termómetro llegaría a marcar hasta los 35 grados, indica el SMN.
El martes podrían registrarse lluvias y tormentas que harían que la temperatura descienda levemente. De acuerdo al pronóstico semanal, las precipitaciones sí se harían presentes durante el jueves y el viernes.