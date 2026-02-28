Secciones
El sábado estará marcado por el calor y la humedad en Tucumán

Se espera que el termómetro marque por arriba de los 30 grados. ¿Qué dice el pronóstico para los primeros días de marzo?

SÁBADO CALUROSO. La jornada estará marcada por las altas temperaturas. LA GACETA/FOTO DE MARÍA SILVIA GRANARA SÁBADO CALUROSO. La jornada estará marcada por las altas temperaturas. LA GACETA/FOTO DE MARÍA SILVIA GRANARA
Hace 2 Hs

Los tucumanos tendrán un sábado que estará marcado por la humedad y el calor, con temperaturas superiores a los 30 grados, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN)).

La jornada comenzó con 18 grados, humedad del 91% v, viento del norte a 12 kilómetros por hora y visibilidad a 10.000 metros. Con el correr de las horas, se espera que la temperatura trepe hasta los 31 grados.

Para el domingo y el lunes se registrarían una tendencia similar, con mucha humedad. Sin embargo, el termómetro llegaría a marcar hasta los 35 grados, indica el SMN.

El martes podrían registrarse lluvias y tormentas que harían que la temperatura descienda levemente. De acuerdo al pronóstico semanal, las precipitaciones sí se harían presentes durante el jueves y el viernes.

