Cómo los científicos develaron el enigma centenario de las "Cataratas de Sangre" en la Antártida

La química de las Cataratas de Sangre

Claramente, las Cataratas del gigante de hielo, en la Antártida oriental, no rezuman sangre de verdad y, por fortuna, los pingüinos no están siendo pulverizados en un caldo sangriento entre trozos oscilantes de hielo. Sin embargo, desde su hallazgo, los científicos han estado perplejos sobre los orígenes de su llamativo color, sin mencionar lo que causa que el espeluznante chorro sea bombeado desde el suelo y evita que se congele.