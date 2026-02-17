Antártida en alerta: científicos advierten que la gripe aviar H5N1 se expandió completamente y amenaza a la fauna nativa

La presencia de la gripe aviar en la Antártida, confirmada por primera vez en abril de 2024, encendió una señal de alarma que hoy es aún más fuerte. Menos de dos años después, científicos advierten que el virus H5N1 “se ha expandido completamente” en las zonas del continente donde existen estudios sistemáticos y ya amenaza seriamente a la fauna nativa.