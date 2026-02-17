Antártida en alerta: científicos advierten que la gripe aviar H5N1 se expandió completamente y amenaza a la fauna nativa
El virus fue detectado por primera vez en abril de 2024 y ya se registran casos en pingüinos y lobos marinos a lo largo de 900 kilómetros de la costa occidental. Especialistas alertan sobre el impacto en especies con poblaciones reducidas a nivel global.
La presencia de la gripe aviar en la Antártida, confirmada por primera vez en abril de 2024, encendió una señal de alarma que hoy es aún más fuerte. Menos de dos años después, científicos advierten que el virus H5N1 “se ha expandido completamente” en las zonas del continente donde existen estudios sistemáticos y ya amenaza seriamente a la fauna nativa.
La última expedición científica, realizada durante el verano austral, detectó casos en diversas especies a lo largo de unos 900 kilómetros de la costa occidental antártica. Entre los animales afectados hay pingüinos, aves marinas y lobos marinos, lo que confirma que el virus logró establecerse en distintos niveles del ecosistema.
Qué especies están afectadas por la gripe aviar en la Antártida
Los relevamientos confirmaron contagios en:
Cormorán antártico
Gaviota dominicana
Pingüino de Adelia
Pingüino Papúa
Lobo fino (marino) antártico
El primer hallazgo, en 2024, se produjo en cinco skuas o págalos infectados. Desde entonces, el virus continuó propagándose entre especies que, en muchos casos, tienen poblaciones relativamente pequeñas a nivel mundial.
Según los investigadores, aunque hasta ahora las especies afectadas figuran con categoría de “preocupación menor” en la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la situación podría cambiar rápidamente si se registran mortandades masivas.
Algunas aves, como el cormorán antártico o las skuas, cuentan con poblaciones estimadas en apenas unos 20.000 individuos, lo que las vuelve especialmente vulnerables frente a un brote agresivo.
Por qué el virus H5N1 es una amenaza grave
El subtipo H5N1 es considerado uno de los más letales de la influenza aviar. Especialistas advierten que puede provocar tasas de mortalidad extremadamente altas en lapsos muy breves.
En colonias de aves, la enfermedad puede matar entre el 90% y el 100% de los individuos en apenas uno o dos días. En un ecosistema como el antártico, donde muchas especies tienen ciclos reproductivos lentos y poblaciones limitadas, un brote de estas características puede tener consecuencias irreversibles.
Además, las condiciones climáticas extremas dificultan la recolección de datos precisos: las bajas temperaturas solo permiten explorar durante pocas horas al día, por lo que el número real de muertes podría ser significativamente mayor al detectado.
Un problema global que llegó al extremo sur
La expansión en la Antártida forma parte de una ola global de influenza aviar que, desde 2021, afectó a millones de aves silvestres y mamíferos en América, Asia y Europa, impulsada en gran parte por las rutas migratorias.
Un antecedente cercano refuerza la preocupación: en 2023, la gripe aviar provocó la muerte de unos 1.300 pingüinos de Humboldt en Chile, cerca del 10% de su población en ese país.
Ahora, con el virus plenamente instalado en la Antártida, la comunidad científica advierte que cualquier especie podría pasar rápidamente a una categoría de amenaza si se registra un impacto severo.
El continente más aislado del planeta ya no está al margen de la crisis sanitaria global en la fauna silvestre. Y los expertos coinciden en que el seguimiento constante será clave para dimensionar el alcance real del brote y sus consecuencias ecológicas.