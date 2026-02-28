La paradoja del modelo Milei: la economía crece, pero el empleo formal no logra despegar

Salarios y precarización

Si bien el salario real promedio formal registró una suba del 6,9% en el período, la cifra es engañosa frente a la perspectiva histórica: los ingresos actuales son un 23% más bajos que hace una década. Además, la pérdida de empleos asalariados fue "maquillada" por el crecimiento del monotributo (+130.000 personas) y un preocupante aumento de la informalidad, que ya abarca a más de 8 millones de trabajadores.