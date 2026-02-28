Secciones
EconomíaNoticias económicas

La paradoja del modelo Milei: la economía crece, pero el empleo formal no logra despegar

A pesar de que el PBI acumuló un alza del 4,9% entre fines de 2023 y 2025, el mercado laboral registrado sufrió una contracción del 2,9%.

Industria metalúrgica. ACTUALIDADPOLITICA.COM.AR Industria metalúrgica. ACTUALIDADPOLITICA.COM.AR
Hace 1 Hs

Los últimos datos del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) revelan una recuperación de la actividad del 4,4% durante 2025. Sin embargo, detrás de la cifra positiva se esconde una dinámica "en forma de K": una economía que se expande apoyada en sectores específicos pero que destruye empleo en las ramas vinculadas al consumo doméstico.

El mapa de la desigualdad sectorial

Según un informe de la consultora Quantum, la brecha entre actividad y empleo se explica por el desempeño dispar de las industrias:

- Intermediación Financiera: fue el gran ganador en actividad (+25,8%), pero paradójicamente redujo su plantilla de personal un 3%.

- Agroindustria: impulsada por la cosecha fina, creció un 24%, aunque su capacidad de generar nuevos puestos es estructuralmente baja (+2,5%).

- La contracara: la construcción sufrió un derrumbe del 11,1% en actividad y un drástico -14,7% en empleo. Por su parte, la industria manufacturera cayó 3,7% y despidió al 4,9% de sus operarios registrados.

Salarios y precarización

Si bien el salario real promedio formal registró una suba del 6,9% en el período, la cifra es engañosa frente a la perspectiva histórica: los ingresos actuales son un 23% más bajos que hace una década. Además, la pérdida de empleos asalariados fue "maquillada" por el crecimiento del monotributo (+130.000 personas) y un preocupante aumento de la informalidad, que ya abarca a más de 8 millones de trabajadores.

Para 2026, las proyecciones de consultoras como ACM y Vectorial sugieren un crecimiento cercano al 3,8%. El interrogante clave es si este flujo llegará al mercado interno. Advierten que la sostenibilidad del esquema actual está tensionada por las importaciones: en 2025, las compras al exterior crecieron cinco veces más rápido que la economía general, desplazando a la producción local y alcanzando niveles de penetración superiores a los de la Convertibilidad.

Temas Buenos AiresJavier MileiGobierno de Milei
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Triunfo estratégico para Milei: el Senado sancionó la reforma laboral en la previa de la Asamblea Legislativa

Triunfo estratégico para Milei: el Senado sancionó la reforma laboral en la previa de la Asamblea Legislativa

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

El trilema de Milei según Álvarez Agis: por qué el BCRA logra acumular reservas a costa de la recesión

El "trilema" de Milei según Álvarez Agis: por qué el BCRA logra acumular reservas a costa de la recesión

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque a gran escala contra Irán

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Jaldo desactivó el paro docente y las clases se inician el martes

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

Comentarios