A un paso de volver al Libro Guinness: evalúan si Mirtha Legrand podría romper otro gran récord

Durante las dos últimas semanas, Mirtha Legrand se convirtió en uno de los principales temas de conversación en el mundo del espectáculo argentino. Es que la “Chiqui” cumplió 99 años el 23 de febrero y todo su entorno lo celebró. Pero ahora hay un nuevo motivo para festejar, porque se empezó a evaluar si la diva de los almuerzos podría romper un nuevo récord para el Libro Guinness.
No sería la primera vez que Mirtha Legrand obtendría un reconocimiento de esta talla a nivel internacional. Esto, en referencia particularmente a los récords mundiales. Ya en 2018, con 91 años, logró romper algunas barreras y quedar registrada en el Libro Guinness de los Récords.
Lo que le valió a la “Chiqui” su ingreso al listado de cualidades y logros únicos en su especie fueron dos razones. Por una parte, se convirtió en la presentadora activa más longeva del mundo. Por otra parte, fue su programa el que logró el galardón. Con más de 50 años, los almuerzos de Legrand lograron consolidarse como el programa con más duración de todos.
Mirtha Legrand, ¿otra vez en el Libro Guinness de los Récords?
En la invitación que hizo Legrand a la celebración por su 99 cumpleaños, dio una indicación específica: “Deseo puedas venir a acompañarme. Hay una sola exigencia: no quiero recibir ningún regalo, la vida me ha dado mucho más de lo que hubiera imaginado”, escribió en la tarjeta que llegó a sus seres queridos.
Tal vez fue ese el motivo por el que sus allegados decidieron darle otro tipo de regalo, uno que no debiera guardarse en un rincón para la posteridad. Es que, en ocasiones anteriores, Mirtha ya bromeó con la cantidad de juegos de té que recibía. Por eso, desde el entorno surgió la idea de hacer una consulta a Londres para que la “Chiqui” fuera registrada como la comunicadora más longeva en actividad del planeta.
La oficina Guinness respondió a la solicitud y se informó desde Relaciones Públicas cuál era el procedimiento para poder certificar a Legrand en el rubro. Es que, pese a que hay récords que son muy fáciles de anunciar, hay un paso a paso específico que se debe seguir para lograr una inscripción en el Libro Guinness.