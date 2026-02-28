A un paso de volver al Libro Guinness: evalúan si Mirtha Legrand podría romper otro gran récord

Tal vez fue ese el motivo por el que sus allegados decidieron darle otro tipo de regalo, uno que no debiera guardarse en un rincón para la posteridad. Es que, en ocasiones anteriores, Mirtha ya bromeó con la cantidad de juegos de té que recibía. Por eso, desde el entorno surgió la idea de hacer una consulta a Londres para que la “Chiqui” fuera registrada como la comunicadora más longeva en actividad del planeta.