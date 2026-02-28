¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

David Attenborough: el conductor de 99 años que supera a Mirtha Legrand en carrera

Attenborough es un investigador de Reino Unido y uno de los más destacados y populares en su país. Fue un innovador en presentar documentales sobre las rarezas de la naturaleza y en mayo de este año cumplirá los 99 años. Aunque no es mayor que Mirtha en edad, su programa sí empezó a emitirse apenas unos meses antes que el de la diva de los almuerzos.