Secciones
EspectáculosFamosos

¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV

Se asoció a la conductora argentina con dos registros en el Libro Guinness, pero ahora se habla de su principal contrincante, un hombre británico que empezó a conducir su programa tan solo unos meses antes.

La Chiqui ya traspasó todas las expectativas con la actitud que lleva a su edad. La Chiqui ya traspasó todas las expectativas con la actitud que lleva a su edad. Foto: eltrece
Hace 3 Hs

Durante las dos últimas semanas, Mirtha Legrand se convirtió en uno de los principales temas de conversación en el mundo del espectáculo argentino. Es que la “Chiqui” cumplió 99 años el 23 de febrero y todo su entorno lo celebró. Pero ahora hay un nuevo motivo para festejar, porque surgieron las primeras comparaciones entre la conductora argentina y el hombre que ostenta el récord del presentador con más tiempo en actividad según el Libro Guinness.

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

Mirtha Legrand, cerca de los 100: el milagro, la receta y la leyenda

En caso de superar a su contrincante, sería la primera vez que Mirtha Legrand obtendría un reconocimiento de esta talla a nivel internacional. Aunque en el pasado se la asoció a dos récords diferentes, lo cierto es que en el sitio oficial de los Récord Guinnes, no aparece ningún reconocimiento a su nombre.

¿A quién tendría que superar Mirtha Legrand para entrar al Libro Guinness de los Récords?

Desde hace años se habla de que Legrand ostenta un título por ser la conductora más longeva en actividad del mundo. Algunos medios sostienen que ese lugar le pertenece, en realidad, al británico David Attenborough, que lleva apenas unos meses más que ella al aire. "El naturalista debutó en 1953 y lleva 71 años y 104 días en pantalla", informó el periódico El País. Pero Attenborough es más joven, por cuatro meses.

Por otra parte, se asoció también a la presentadora de las "mesazas" a un récord por su programa, que fue considerado el más extenso en toda la historia de la televisión al cumplir 50 años de su primera emisión. Para desilusión de los fanáticos de la "Chiqui", este registro tampoco figura en el sitio web de consulta de los Récord Guinness.

David Attenborough: el conductor de 99 años que supera a Mirtha Legrand en carrera

Attenborough es un investigador de Reino Unido y uno de los más destacados y populares en su país. Fue un innovador en presentar documentales sobre las rarezas de la naturaleza y en mayo de este año cumplirá los 99 años. Aunque no es mayor que Mirtha en edad, su programa sí empezó a emitirse apenas unos meses antes que el de la diva de los almuerzos.

Tiene su propia cuenta de Instagram, donde reúne más de 5.4 millones de seguidores, lo que habla de su alta popularidad. "A life on our planet" es el documental que se emite con tiradas esporádicas, por lo que Legrand sí lo superaría en frecuencia de aparición en televisión.

Temas Mirtha Legrand
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
¿Por qué estuvo presa Divina Gloria? La historia detrás de su detención

¿Por qué estuvo presa Divina Gloria? La historia detrás de su detención

Lo más popular
Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones
1

Las 10 claves de la nueva reforma laboral: indemnizaciones, período de prueba y vacaciones

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen
2

Caso Érika Álvarez: habría más personas involucradas en el crimen

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años
3

Punto por punto, qué cambia con la nueva ley que baja la edad de imputabilidad a los 14 años

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302
4

En la casa de Raúl Medina sueñan con adoptar al bebé que él rescató cerca de la ruta 302

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano
5

Las dudas sobre el apellido de un gran héroe tucumano

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil
6

El Senado convirtió en ley la reforma laboral y el régimen penal juvenil

Más Noticias
Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba una mier... lo que proponga Colapinto

Briatore, asesor de Alpine, dijo que le importaba "una mier... lo que proponga Colapinto"

Jim Carrey recibe el César de Honor y devela información poco conocida de su origen

Jim Carrey recibe el César de Honor y devela información poco conocida de su origen

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Fortuna de marzo: según el horóscopo, estos tres signos tendrán más suerte con el dinero

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Las alertas meteorológicas no dan tregua: en qué regiones habrá tormentas intensas

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Con más de siete metros de largo, “La Baronesa” se convirtió en la pitón salvaje más grande del mundo

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Está en Netflix y es adictiva: la película más cruda de José Coronado que es tendencia

Comentarios