¿A un paso del Libro Guinness? A quién tendría que superar Mirtha Legrand para tener el programa más antiguo en la TV
Se asoció a la conductora argentina con dos registros en el Libro Guinness, pero ahora se habla de su principal contrincante, un hombre británico que empezó a conducir su programa tan solo unos meses antes.
Durante las dos últimas semanas, Mirtha Legrand se convirtió en uno de los principales temas de conversación en el mundo del espectáculo argentino. Es que la “Chiqui” cumplió 99 años el 23 de febrero y todo su entorno lo celebró. Pero ahora hay un nuevo motivo para festejar, porque surgieron las primeras comparaciones entre la conductora argentina y el hombre que ostenta el récord del presentador con más tiempo en actividad según el Libro Guinness.
En caso de superar a su contrincante, sería la primera vez que Mirtha Legrand obtendría un reconocimiento de esta talla a nivel internacional. Aunque en el pasado se la asoció a dos récords diferentes, lo cierto es que en el sitio oficial de los Récord Guinnes, no aparece ningún reconocimiento a su nombre.
¿A quién tendría que superar Mirtha Legrand para entrar al Libro Guinness de los Récords?
Desde hace años se habla de que Legrand ostenta un título por ser la conductora más longeva en actividad del mundo. Algunos medios sostienen que ese lugar le pertenece, en realidad, al británico David Attenborough, que lleva apenas unos meses más que ella al aire. "El naturalista debutó en 1953 y lleva 71 años y 104 días en pantalla", informó el periódico El País. Pero Attenborough es más joven, por cuatro meses.
Por otra parte, se asoció también a la presentadora de las "mesazas" a un récord por su programa, que fue considerado el más extenso en toda la historia de la televisión al cumplir 50 años de su primera emisión. Para desilusión de los fanáticos de la "Chiqui", este registro tampoco figura en el sitio web de consulta de los Récord Guinness.
David Attenborough: el conductor de 99 años que supera a Mirtha Legrand en carrera
Attenborough es un investigador de Reino Unido y uno de los más destacados y populares en su país. Fue un innovador en presentar documentales sobre las rarezas de la naturaleza y en mayo de este año cumplirá los 99 años. Aunque no es mayor que Mirtha en edad, su programa sí empezó a emitirse apenas unos meses antes que el de la diva de los almuerzos.
Tiene su propia cuenta de Instagram, donde reúne más de 5.4 millones de seguidores, lo que habla de su alta popularidad. "A life on our planet" es el documental que se emite con tiradas esporádicas, por lo que Legrand sí lo superaría en frecuencia de aparición en televisión.