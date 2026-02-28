Las alertas meteorológicas por vientos y tormentas avanzarán hacia principios de la semana

El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó su pronóstico diario de alertas meteorológicas. A las 6.02 de este sábado, se publicó un nuevo mapa con un pronóstico que indica fenómenos de gran magnitud. Según se anticipó, las precipitaciones y los vientos serán tan intensos en los próximos días, que alcanzarán el umbral para activar las alertas.
Pero la alerta de este sábado alcanza únicamente a la zona cordillerana de Chubut. El domingo, en cambio, la alerta abarcará una región más amplia y se extenderá por una parte del NOA, además de otras dos provincias de la Patagonia. El lunes será cuando haya mayor superficie afectada por la alerta meteorológica, que se extenderá por buena parte del centro del país.
Alerta meteorológica amarilla por vientos y tormentas el fin de semana
Este sábado por la mañana y la tarde, se espera que la zona montañosa de Río Negro sea afectada por abundantes lluvias, algunas localmente fuertes. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 20 milímetros, pudiendo ser superados en forma local. En el centro-este de Córodba, habrá tormentas con actividad eléctrica, posible caída de granizo y valores de precipitación acumulada de hasta 50 milímetros por la mañana.
El domingo por la tarde, en cambio, habrá una alerta amarilla por vientos en el noroeste y centro del país. Ocurrirá en el sudeste de Catamarca y La Rioja, noroeste de Córdoba, noroeste de San Luis y este de San Juan. Se pronosticaron vientos del sector norte con velocidades entre 35 y 50 kilómetros por hora y ráfagas que pueden alcanzar los 75 kilómetros por hora.
Alerta meteorológica amarilla por vientos y tormentas el lunes
Para el lunes 2 de marzo, la región alcanzada por la advertencia es mucho más amplia y en algunas zonas se fusionarán la alerta por vientos con la alerta por tormentas. En el sudeste de Catamarca y La Rioja, noroeste de Córdoba y centro y norte de San Luis, se esperan vientos fuertes con velocidades similares a las pronosticadas para el día anterior.
Pero, desde San Luis y el sur de Córdoba, se espera que haya algunas tormentas intensas. Estas se extenderán también a toda La Pampa, noreste de Río Negro y todo el este de Buenos Aires. El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad que podrían estar acompañadas por actividad eléctrica, granizo y ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros.