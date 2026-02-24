Secciones
El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones
OBJETIVO. La cartera que conduce Luis Caputo anunció que los recursos se destinarán al pago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de US$ 4.200 millones del próximo julio.
El Ministerio de Economía anunció que comenzará a ofrecer un bono denominado en dólares junto a los instrumentos en pesos en las próximas licitaciones quincenales por hasta US$ 2.000 millones y esos recursos se destinarán al pago de los vencimientos de deuda en moneda extranjera por más de US$ 4.200 millones del próximo julio.

El nuevo título estará disponible por hasta US$ 150 millones por subasta y podrá ampliarse en una segunda ronda, al día siguiente, por hasta US$ 100 millones adicionales al precio de corte. El bono pagará un interés del 6% anual, liquidado mensualmente, y tendrá un programa de emisión total de hasta 2.000 millones de dólares. “Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026″, comunicaron desde Economía.

La Secretaría de Finanzas enfrenta esta semana un vencimiento de deuda pública de $7,2 billones, de acuerdo con operadores del mercado y reportes recientes. Este desafío surge tras un canje de títulos que modificó el perfil de vencimientos; sin embargo, el Tesoro mantiene la necesidad de asegurar altos niveles de refinanciamiento —o “rolleo”—, en un contexto de escasa liquidez y tasas elevadas. 

La última operación de canje, realizada la semana pasada, permitió al Gobierno renovar la totalidad de los compromisos inmediatos, otorgando cierto margen de maniobra a corto plazo. La administración evitó inyectar pesos al mercado y logró reducir el costo financiero de los nuevos instrumentos. Este resultado impidió un aumento abrupto de la circulación monetaria y reforzó la señal de disciplina fiscal, aunque dejó planteado un nuevo reto debido a la magnitud de los vencimientos inmediatos.

El Banco Central alcanzó su mayor nivel de reservas en cuatro años

El Banco Central alcanzó su mayor nivel de reservas en cuatro años

La Secretaría de Finanzas cuenta con cierto respaldo tras las últimas licitaciones. El informe diario más reciente del Banco Central de la República Argentina señala que, al 18 de febrero de 2025, los depósitos en pesos del Tesoro nacional ascienden a $4,8 billones. A esto se suman posiciones en moneda extranjera equivalentes a $446.164 millones al tipo de cambio oficial de $1.401,8091.

