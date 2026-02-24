El Ministerio de Economía ofrecerá un bono para pagar el vencimiento de US$ 4.200 millones

El nuevo título estará disponible por hasta US$ 150 millones por subasta y podrá ampliarse en una segunda ronda, al día siguiente, por hasta US$ 100 millones adicionales al precio de corte. El bono pagará un interés del 6% anual, liquidado mensualmente, y tendrá un programa de emisión total de hasta 2.000 millones de dólares. “Los recursos obtenidos a través de estas licitaciones quincenales se destinarán al pago de capital de los títulos con vencimiento en julio de 2026″, comunicaron desde Economía.