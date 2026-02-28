Recuperación del uso de la vinaza: de problemática ambiental a potenciador del cultivo

Durante muchos años, la vinaza representó un problema serio para Tucumán. Generó conflictos ambientales a nivel provincial e interprovincial y, quienes trabajan en el sector, conocen sus impactos. El punto de inflexión en la provincia fue la prohibición del vuelco a los cursos de agua, medida que llegó tras episodios visibles de deterioro ambiental, incluida una elevada mortandad de flora y fauna acuática en el dique El Frontal. Entre una zafra y la siguiente había que resolver un desafío enorme: encontrar un destino inmediato y seguro para ese volumen tan alto de efluente.