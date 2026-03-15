Brad Pitt se inquieta ante la próxima mayoría de edad de sus hijos

El 12 de julio Knox y Vivienne, los mellizos que biológicamente tuvieron Brad Pitt y Angelina Jolie, cumplirán 18 años. Ya tendrán la facultad legal, principalmente, para decidir lo que sus otros cuatro hermanos ya hicieron: dejar de usar el apellido de su padre, aunque sin los trámites oficiales. El último en hacerlo fue Maddox, el mayor. El joven de 24 años figuró acreditado únicamente como Maddox Jolie en “Couture”, la última película protagonizada por su madre, en la que él trabaja como asistente de producción. El film en los cines argentinos se estrenará a mediados de mayo.