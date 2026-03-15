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Brad Pitt se inquieta ante la próxima mayoría de edad de sus hijos

Los hijos menores del apuesto actor estadounidense y la bella Angelina Jolie serán mayores de edad en pocos meses. Los seis herederos de la ex pareja tienen conflictos con su padre.

OTRAS ÉPOCAS. Toda la familia unida el día de la boda entre Pitt y Jolie. OTRAS ÉPOCAS. Toda la familia unida el día de la boda entre Pitt y Jolie.
Hace 18 Min

El 12 de julio Knox y Vivienne, los mellizos que biológicamente tuvieron Brad Pitt y Angelina Jolie, cumplirán 18 años. Ya tendrán la facultad legal, principalmente, para decidir lo que sus otros cuatro hermanos ya hicieron: dejar de usar el apellido de su padre, aunque sin los trámites oficiales. El último en hacerlo fue Maddox, el mayor. El joven de 24 años figuró acreditado únicamente como Maddox Jolie en “Couture”, la última película protagonizada por su madre, en la que él trabaja como asistente de producción. El film en los cines argentinos se estrenará a mediados de mayo.

En 2024, Vivienne fue acreditada como Vivienne Jolie en el programa del musical de Broadway The Outsiders que ayudó a producir junto a su madre. En agosto de ese mismo año, Zahara se presentó en un video institucional universitario como Zahara Marley Jolie. Y Shiloh, quien nació como Shiloh Nouvel Jolie-Pitt, fue la que realizó el cambio de nombre de manera legal poco después de cumplir 18 años, adoptando oficialmente el apellido Jolie.

El surgimiento de la tensión

La relación de Jolie y Pitt ha estado marcada por altibajos desde que comenzaron su romance en 2005, tras el rodaje de Sr. y Sra. Smith. Aunque se casaron en 2014, Jolie solicitó el divorcio en 2016 tras un incidente de supuesta violencia que llevó a una investigación del FBI, aunque no se presentaron cargos. Posteriormente, una investigación de servicios infantiles determinó que no hubo abuso.

Ese altercado es el que se atribuye como el origen de todos los distanciamientos. Y, precisamente, es a Maddox al que habría tenido como principal protagonista. En un vuelo privado Pitt y su hijo habrían discutido fuertemente e incluso algunas versiones indican que el actor estaba bajo los efectos del alcohol. La fuerte disputa dejó un ánimo familiar dramáticamente tenso.

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