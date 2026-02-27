Trabajó en un ingenio, un accidente frenó su carrera y hoy llevó a Tucumán Central al Federal A: quién es Walter Arrieta, el DT que cambió la historia del club

Hoy es el entrenador del “Rojo” de Villa Alem. Lo es desde 2024 y lo sigue siendo hoy, semanas después de un logro que ya quedó marcado en el fútbol tucumano. Campeón de la Liga Tucumana y ascenso al Federal A, todo en un año, toda de Arrieta. El primer ascenso para un club de la provincia desde la campaña de San Jorge entre 2012 y 2019. Detrás de ese logro hay un hombre que nunca se fue de Tucumán, que eligió quedarse y pelearla acá, y que entiende al fútbol como un lugar donde todo se demuestra en la cancha. Ahora, por primera vez, se sienta a recorrer ese camino en una charla íntima con LA GACETA.