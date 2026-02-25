Tucumán Central se arma con apellidos fuertes de la Liga Tucumana y espera el fixture del Federal A

El equipo orientado por Arrieta realizará jornadas de fútbol entre jueves y sábado en el club, mientras que el trabajo físico está a cargo de Sebastián del Carril. El preparador físico explicó la planificación inicial: “Todos trabajan de la misma manera, con bajas cargas y mantenimiento. Es una semana de adaptación y control en jugadores que de a poco irán llegando. La idea es que la semana que viene arranquemos con la parte específica de pretemporada. Queremos meter doble turno y estamos analizando ir a algunos lugares específicos de la provincia”.