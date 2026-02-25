Tucumán Central se arma con apellidos fuertes de la Liga Tucumana y espera el fixture del Federal A

Tucumán Central no pierde tiempo. Mientras el viernes en el Consejo Federal de la AFA se conocerá el fixture del Federal A y el rival del debut, el “Rojo” de Villa Alem continúa reforzando su plantel con nombres de peso dentro del fútbol local.
En la última sesión de entrenamientos se sumaron los delanteros Brahian Collante y Benjamín Ruiz Rodríguez, ambos con pasado reciente en Graneros. A ellos se agregaron los defensores Nahuel Duarte, Ramiro Alderete (con experiencia en San Martín de Formosa), Agustín Smith y Lucas Sánchez (provenientes de Sportivo Guzmán), además de Daniel Gómez, máximo artillero del Anual 2025 con 20 tantos para Almirante Brown.
En total son siete incorporaciones que ya trabajan bajo las órdenes de Walter Arrieta, aunque resta resolver cuestiones administrativas y de documentación. También figuraba el arquero Pablo Lencina, del “Cocodrilo”, pero al ser consultado confirmó que decidió continuar en Graneros: “Me hablaron, pero preferí quedarme”, señaló en diálogo con LA GACETA.
En cuanto a la base que logró el ascenso, el plantel mantiene su columna vertebral. Se sumó Carlos Juárez, quien había llegado como único refuerzo para el Regional Federal, y regresó Matías Smith. Resta definirse la situación de Nelson Martínez Llanos. De confirmarse su continuidad, la única baja sensible sería la de Bruno Medina, quien continuará su carrera en All Boys.
El equipo orientado por Arrieta realizará jornadas de fútbol entre jueves y sábado en el club, mientras que el trabajo físico está a cargo de Sebastián del Carril. El preparador físico explicó la planificación inicial: “Todos trabajan de la misma manera, con bajas cargas y mantenimiento. Es una semana de adaptación y control en jugadores que de a poco irán llegando. La idea es que la semana que viene arranquemos con la parte específica de pretemporada. Queremos meter doble turno y estamos analizando ir a algunos lugares específicos de la provincia”.
En el plano dirigencial, la presidenta Soledad González confirmó que se trabaja intensamente para sostener el proyecto en la nueva categoría. “Ya presenté documentación en distintos organismos del Estado. Ojalá se nos puedan abrir las puertas. Necesitamos toda la ayuda posible”, expresó.
También se informó que la cuota mensual tendrá un valor de 20 mil pesos y podrá abonarse de lunes a viernes, de 17 a 21, en la secretaría del club. El mensaje institucional es claro: “Del barrio al Federal. El Federal lo jugamos entre todos, juntos”.
Como parte de esta nueva etapa, la institución presentó el nuevo escudo con dos estrellas, en alusión a los títulos del Anual y el Regional Federal. Símbolos que marcan el crecimiento de un club que ya no es solo protagonista del ámbito local, sino que se prepara para dar el salto a la escena nacional.