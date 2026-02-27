La especies poco conocidas del parque 9 de Julio: mariposas raras y helechos urbanos en pleno corazón de Tucumán

“No es que no supiéramos que estaba en Tucumán”, explica Adriana Chalup, directora del Instituto de Entomología de la Fundación Miguel Lillo y quien participó de la investigación del libro “Parque 9 de Julio y Lago San Miguel. Una mirada integral al patrimonio natural y cultural de Tucumán”. La especie ya había sido registrada en el sur de la provincia. Lo inesperado fue encontrarla en un ambiente tan intervenido, tan atravesado por la circulación urbana, los eventos masivos y el mantenimiento constante.