El apasionado festejo de "Chiqui" Tapia por la hazaña de Lanús en el Maracaná

La presencia de Tapia en Río de Janeiro no estuvo exenta de complicaciones. El dirigente había recibido una autorización judicial para ausentarse del país, lo que le permitió cumplir con una agenda cargada que incluyó una visita oficial a la Federación Colombiana de Fútbol y su participación en la reunión del Consejo de la Conmebol en la antesala de la final. Su estadía en Brasil funcionó como el cierre perfecto de una gira internacional, logrando estar presente en el campo de juego durante la ceremonia donde Lanús alzó su cuarta estrella internacional.