El apasionado festejo de "Chiqui" Tapia por la hazaña de Lanús en el Maracaná

El presidente de la AFA acompañó a la delegación del "Granate" en Río de Janeiro y celebró la obtención de la Recopa Sudamericana como un triunfo de todo el fútbol argentino.

JUNTOS. Nicolás Russo, presidente de Lanús, es uno de los principales defensores de la gestión de "Chiqui" Tapia.
Mientras los jugadores de Lanús daban la vuelta olímpica bajo la lluvia en el mítico Maracaná, todas las miradas se posaron en la zona de palcos oficiales. Allí, Claudio "Chiqui" Tapia protagonizó una de las imágenes más virales de la jornada al fundirse en un abrazo interminable con Nicolás Russo, presidente de la institución "Granate". El gesto no fue solo una muestra de afecto personal, sino un fuerte respaldo institucional de la AFA hacia el club del sur del conurbano bonaerense.

Minutos después de la premiación, el mandamás de calle Viamonte volcó su euforia en las redes sociales. Tapia calificó la actuación del equipo de Mauricio Pellegrino como una gesta histórica. En sus publicaciones, destacó la garra y la personalidad de un plantel que supo resistir los embates del "Mengao" para golpear en los momentos justos. "De pie y aplausos para este equipo de guerreros", escribió el dirigente.

La presencia de Tapia en Río de Janeiro no estuvo exenta de complicaciones. El dirigente había recibido una autorización judicial para ausentarse del país, lo que le permitió cumplir con una agenda cargada que incluyó una visita oficial a la Federación Colombiana de Fútbol y su participación en la reunión del Consejo de la Conmebol en la antesala de la final. Su estadía en Brasil funcionó como el cierre perfecto de una gira internacional, logrando estar presente en el campo de juego durante la ceremonia donde Lanús alzó su cuarta estrella internacional.

