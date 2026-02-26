Surgió en San Martín, pasó por Racing y volvió: la historia de Tadeo Polli, el último refuerzo de Yllana

El regreso no siempre empieza con una firma. A veces comienza mucho antes, en los recuerdos de inferiores, en una tribuna compartida con la familia o en un sueño que queda suspendido hasta encontrar el momento justo. Para Tadeo Polli la vuelta al club no representa sólo una oportunidad deportiva, sino la continuidad de una historia que nunca terminó de cerrarse. Hoy, el volante tucumano transita esa sensación de estar nuevamente en donde todo empezó. “Cuando me llegó la noticia me puse muy contento porque quería volver a jugar en San Martín. Fue una decisión que tomé junto a mi familia y, gracias a Dios, elegí lo mejor”, aseguró.