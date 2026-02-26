Secciones
Surgió en San Martín, pasó por Racing y volvió: la historia de Tadeo Polli, el último refuerzo de Yllana

El mediocampista tucumano regresó al club donde dio sus primeros pasos y vive la previa contra Deportivo Maipú con la expectativa de sumar sus primeros minutos.

RETORNO. Tras un paso por la Academia, Tadeo Polli vuelve al lugar donde todo comenzó. RETORNO. Tras un paso por la "Academia", Tadeo Polli vuelve al lugar donde todo comenzó.
Gonzalo Cabrera Terrazas
Gonzalo Cabrera Terrazas Hace 1 Hs

El regreso no siempre empieza con una firma. A veces comienza mucho antes, en los recuerdos de inferiores, en una tribuna compartida con la familia o en un sueño que queda suspendido hasta encontrar el momento justo. Para Tadeo Polli la vuelta al club no representa sólo una oportunidad deportiva, sino la continuidad de una historia que nunca terminó de cerrarse. Hoy, el volante tucumano transita esa sensación de estar nuevamente en donde todo empezó. “Cuando me llegó la noticia me puse muy contento porque quería volver a jugar en San Martín. Fue una decisión que tomé junto a mi familia y, gracias a Dios, elegí lo mejor”, aseguró.

La dirigencia apostó en este mercado por juventud y proyección dentro de un torneo exigente como la Primera Nacional, y Polli encaja en esa idea desde un lugar particular: el sentido de pertenencia.

Nacido en Banda del Río Salí y formado en las divisiones inferiores “santas”, su vínculo con el club nació cuando todavía era un adolescente que comenzaba a imaginar un futuro profesional. “Arranqué a jugar en 2018”, explicó.

INICIOS. Tadeo Polli disputó el torneo de Reserva de AFA en 2018. INICIOS. Tadeo Polli disputó el torneo de Reserva de AFA en 2018.

Ese primer salto llegó rápido, casi sin transición. Con apenas 16 años pasó de las inferiores locales a una estructura de Primera, un cambio que parecía marcar el inicio de un crecimiento sostenido hasta que la pandemia interrumpió todo. El contexto mundial frenó procesos, ilusiones y carreras juveniles, y Polli no fue la excepción. “Estábamos muy contentos con mi familia, pero llegó la pandemia y fue algo muy duro. Igualmente siempre estuve convencido de que iba a tener otra oportunidad”, dijo el volante, que tuvo un regreso momentáneo a Tucumán, el cual significó empezar de nuevo.

Entrenamientos virtuales, rutinas individuales y la incertidumbre lógica de un futbolista joven sin competencia oficial. Sin embargo, el fútbol volvió a abrirle una puerta a través de una prueba que cambiaría otra vez su recorrido. “Cuando volví me entrenaba por Zoom con el ‘profe’ y también por mi cuenta. Después surgió la prueba y fui a Racing. Gracias a Dios quedé en la primera semana y ahí arranqué a jugar”.

EN PRIMERA. Tadeo Polli se entrenó con el plantel de Racing. EN PRIMERA. Tadeo Polli se entrenó con el plantel de Racing.

En Avellaneda atravesó uno de los procesos formativos más importantes. Vivió en la “Casa Tita Mattiussi”, pasó por distintas categorías juveniles y sumó minutos en Reserva dentro de un entorno competitivo que elevó su exigencia diaria. La experiencia, explicó, fue tanto deportiva como humana. “Las pensiones forman  personas, más allá de jugadores. Tenés horarios, entrenás, estudiás y convivís con compañeros de otras provincias. Nos trataban muy bien”, recordó Polli, quien llegó a compartir plantel con Paolo Guerrero, entrar en la consideración de Fernando Gago y hasta ser dirigido en una práctica por el propio Gustavo Costas.

Tras varias temporadas en el fútbol juvenil de Buenos Aires, el ciclo llegó a su fin y apareció una decisión clave. Volver o intentar continuar lejos de casa, y Polli eligió regresar. “Fue un momento duro porque quedé libre de Racing, pero mi familia me apoyó. Tenía otras opciones, pero me decidí por San Martín”, sostuvo.

El regreso tiene un componente emocional evidente. De chico miraba a la Primera del “Santo” imaginando un futuro que hoy empieza a tomar forma. “Siempre seguía a los más grandes y soñaba con estar ahí”, recordó, mientras menciona referentes que observaba desde inferiores como Matías “Caco” García y Gonzalo Rodríguez y que hoy son compañeros de vestuario.

Nuevos desafíos

Dentro del equipo que conduce Andrés Yllana, atraviesa su etapa de adaptación, buscando ritmo y conocimiento del grupo en una estructura que pelea objetivos importantes. El enfoque, asegura, está puesto exclusivamente en el trabajo diario. “Estoy tratando de entrenarme al máximo para estar a disposición”, explicó.

Su perfil futbolístico combina intensidad y participación ofensiva, características que intenta trasladar a cada entrenamiento mientras espera su oportunidad. Polli se describe como un mediocampista moderno, capaz de adaptarse a distintas situaciones del juego. “Un jugador al que le gusta tener la pelota, jugar para el equipo, con hambre de gloria y que va a defender la camiseta a muerte”, dijo.

La expectativa crece a medida que se acerca el partido contra Deportivo Maipú, no sólo por la importancia deportiva sino por el regreso a La Ciudadela, un escenario que para él tiene un significado especial. El estadio en el que antes fue hincha ahora aparece como el posible lugar de su debut profesional con la camiseta “rojiblanca”. “Lo pienso todos los días. Cuando fui a ver el partido contra Patronato se me puso la piel de gallina. Me imagino hacer un gol y gritarlo con la gente y con mi familia, que es toda hincha de San Martín”.

EN FAMILIA. Tadeo Polli posa con los suyos, tras firmar el contrato que lo víncula nuevamente a San Martín. EN FAMILIA. Tadeo Polli posa con los suyos, tras firmar el contrato que lo víncula nuevamente a San Martín.

Vuelta a casa

El regreso también modificó su rutina cotidiana. Volvió al barrio, a los amigos y a la cercanía familiar que acompañó cada etapa de su crecimiento futbolístico. Ese entorno, asegura, potencia la motivación en esta nueva etapa. “Quieren ir a verme, me piden camisetas y que les dedique goles. Están muy contentos”, describió. “San Martín siempre fue mi segunda casa, pero ahora lo encontré mucho mejor, con muchas cosas nuevas”.

El “Santo” apuesta a sostener su protagonismo con una base competitiva y refuerzos jóvenes que aporten energía en un torneo largo. En ese contexto, Polli representa algo más que una incorporación: simboliza el regreso de un jugador formado en casa que vuelve con experiencia y hambre de crecimiento.

