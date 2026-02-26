San Martín tiene árbitro confirmado para recibir el domingo a Deportivo Maipú

La Asociación del Fútbol Argentino dio a conocer las designaciones arbitrales correspondientes a la tercera fecha de la Primera Nacional, jornada en la que San Martín volverá a presentarse ante su gente en La Ciudadela.
El “Santo” recibirá a Deportivo Maipú de Mendoza este domingo desde las 17.30, en un encuentro que asoma como importante para seguir consolidando el arranque de temporada y hacerse fuerte como local.
Para este compromiso, el árbitro principal será Álvaro Carrizo, quien estará acompañado por Mariano Viale como asistente número uno y Javier Mihura como asistente número dos, mientras que Maximiliano Silcan cumplirá funciones como cuarto árbitro.
Se lanzó la venta de entradas online
Por otra parte, el club informó que ya se encuentra habilitada la venta de entradas de manera online para el partido. Los hinchas pueden adquirir sus tickets a través del sitio oficial socios.casmt.ar.