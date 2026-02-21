El Banco Central alcanzó su mayor nivel de reservas en cuatro años

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a avanzar en su estrategia de acumulación de reservas y alcanzó su mayor nivel desde agosto de 2021. En su 33ª rueda consecutiva con saldo positivo, la entidad compró ayer u$s167 millones y acumula en lo que va del año adquisiciones por u$s2.412 millones, de los cuales u$s1.255 millones corresponden a febrero.
La autoridad monetaria, encabezada por Santiago Bausili, intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como mediante operaciones “en bloque” acordadas con empresas y provincias. Como resultado, las reservas brutas internacionales aumentaron u$s1.348 millones y se ubicaron en u$s46.261 millones, impulsadas por las nuevas compras y por variaciones en las cotizaciones de las monedas que integran los activos externos.
El ingreso de divisas hacia el organismo proviene principalmente de la liquidación de exportaciones agroindustriales y de la emisión de deuda corporativa. Se espera, además, que nuevas colocaciones del sector privado continúen fortaleciendo la oferta de dólares. Según informó Infobae, la consultora PwC estimó que durante 2025 empresas argentinas emitieron deuda por más de u$s20.000 millones, lo que contribuyó a sostener la estabilidad cambiaria del año pasado.
Proyecciones para 2026
Las proyecciones oficiales para 2026 prevén compras netas de divisas en un rango de entre u$s10.000 millones y u$s17.000 millones, condicionadas por la demanda de pesos y el flujo de dólares. En ese marco, Bausili señaló que la acumulación de reservas dependerá del avance del proceso de remonetización de la economía y del ingreso de divisas. Hasta el momento, el Banco Central ya superó el 24% de su objetivo anual.
Como parte de su política cambiaria, el organismo fijó un límite diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus intervenciones, con el objetivo de preservar la estabilidad del mercado. No obstante, en algunas jornadas ese tope se habría superado mediante operaciones que, según fuentes privadas, no transitaron por el circuito mayorista tradicional. Desde la entidad explicaron que cuentan con la posibilidad de adquirir divisas fuera de ese ámbito mediante acuerdos directos con empresas o instituciones, una herramienta orientada a evitar distorsiones en la plaza cambiaria.
Modernización laboral
En paralelo, los mercados financieros mostraron una dinámica favorable. Las acciones y los bonos argentinos mantuvieron su tendencia alcista tras la sanción en la Cámara de Diputados del proyecto de ley de Modernización Laboral, mientras que el dólar profundizó su tendencia bajista pese al respaldo que implican las compras oficiales.
El tipo de cambio mayorista cayó $13, o 0,9%, hasta los $1.376, su valor más bajo desde el 14 de octubre. En lo que va de febrero, el dólar oficial retrocede $71, equivalente a una baja del 4,9%, mientras que en el acumulado del primer tramo de 2026 la caída alcanza los $79, o 5,4%. En la última semana, la divisa mayorista cedió $23,50, un 1,7%.
La jornada registró además un volumen operado de u$s475,7 millones en el segmento de contado, nivel que permitió nuevas compras del Banco Central sin alterar la tendencia descendente de la cotización. Con un techo de la banda cambiaria fijado por la autoridad monetaria en $1.595,93, el tipo de cambio quedó $219,93, o 16%, por debajo de ese límite, la brecha más amplia desde el 4 de julio de 2025.
Por su parte, el índice de riesgo país elaborado por J.P. Morgan para Argentina descendió tres unidades y se ubicó en 519 puntos básicos, reflejando una leve mejora en la percepción del mercado sobre la deuda soberana.