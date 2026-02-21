El Banco Central alcanzó su mayor nivel de reservas en cuatro años

Como parte de su política cambiaria, el organismo fijó un límite diario del 5% del volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus intervenciones, con el objetivo de preservar la estabilidad del mercado. No obstante, en algunas jornadas ese tope se habría superado mediante operaciones que, según fuentes privadas, no transitaron por el circuito mayorista tradicional. Desde la entidad explicaron que cuentan con la posibilidad de adquirir divisas fuera de ese ámbito mediante acuerdos directos con empresas o instituciones, una herramienta orientada a evitar distorsiones en la plaza cambiaria.