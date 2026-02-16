La fábrica de autos más grande del mundo está en el corazón de China y es casi tan grande como Buenos Aires

Un poco de historia

BYD nació como fabricante de baterías y luego amplió su negocio hacia vehículos eléctricos e híbridos. Esta trayectoria tecnológica le permite diferenciarse de otras marcas chinas en el país, que, en su mayoría, operan a través de distribuidores locales. “Ser la única empresa en Argentina basada en productos de nuevas energías hace que nuestra estrategia sea venir como casa matriz, con mayor responsabilidad sobre cada cliente. Tenemos una red de concesionarios seleccionados, donde no solo está el nombre de BYD, sino también el prestigio de la red. Sabemos que uno compra un auto para tenerlo mucho tiempo, por eso cuidamos al cliente en la venta y en la posventa”, Bernardo Fernández Paz, director de Ventas de BYD Argentina..