El crecimiento de la economía en 2025 no arrastra a la industria ni al consumo

Mercado interno

La situación no es más optimista en el mercado interno, donde el consumo sigue sin dar señales de reactivación. La confianza del consumidor experimentó una baja del 4,7% en febrero, reflejando el pesimismo de las familias frente a su capacidad de compra. A esto se suma que los préstamos al consumo cayeron un 3,7% trimestral en términos reales, lo que confirma que el financiamiento para el hogar se está encareciendo o desapareciendo ante la cautela bancaria y la erosión salarial.