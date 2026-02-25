Daniela De Lucía de “Gran Hermano 2026″ rompió el silencio tras la muerte de su papá: “Fue sorpresivo”

Quién es Daniela De Lucía, la coach que tuvo que abandonar la casa de “Gran Hermano 2026″

La casa de Gran Hermano 2026 (Telefe) recibió a una participante con perfil espiritual y fuerte presencia en redes con el ingreso de Daniela De Lucía. La mujer se presentó como escritora, influencer y coach, y dejó en claro que su paso por el reality estará atravesado por el contraste.