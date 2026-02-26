El mejor batido proteico para el desayuno si querés perder peso rápido y sano

Los desayunos altos en proteínas se convirtieron en una de las principales recomendaciones de los nutricionistas. La razón está en la capacidad de estos nutrientes de colaborar en una dieta saludable y equilibrada, reduciendo la ingesta de calorías y siendo de gran ayuda en los planes de adelgazamiento. Entre las preparaciones que pueden agregarse a la primera comida del día, este batido de proteínas es uno de los más beneficiosos.
Los batidos de proteínas son una gran elección para el momento de romper el ayuno. Estos aportan una gran cantidad de energía y son muy beneficosos para nuestro organismo si antes o después vamos a practicar ejercicio físico. Distintas investigaciones comprobaron que puede colaborar en la pérdida de peso y aportar a una dieta saludable.
Los beneficios de un desayuno proteico
Un estudio elaborado por varios nutricionistas publicado en 'The Journal of Physiology' demostró, tanto en sujetos delgados como con obesidad, que un desayuno bien cargado de nutrientes y alimentos puede aumentar la quema de grasa y de calorías, mejorar el metabolismo e incluso, reducir el riesgo de sufrir de diabetes tipo 2. Otras investigaciones dieron cuenta que un desayuno proteico se asocia con una mayor saciedad a lo largo del día, y por tanto, en una reducción de calorías en toda la jornada.
Así es que agregar un batido de proteínas representa múltiples beneficios para la salud y prepararlo es más que sencillo. Se trata del licuado de kéfir (una bebida láctea fermentada parecida al yogur), chía, fresas y arándanos, una combinación nutritiva llena de sabor con propiedades digestivas y antioxidantes.
Cómo preparar el batido de proteínas
Desde la Revista Clara, especializada en bienestar, compartieron una receta del batido de kéfir, chía, fresas y arándanos. Te contamos paso a paso los ingredientes que necesitás y la receta:
- 1 taza de kéfir.
- 1 cucharada de semillas de chía.
- 1 taza de frutillas.
- 3/4 tazas de arándanos.
- Si querés, podés añadirle canela al polvo al gusto.
1. Triturá las frutillas y los arándanos en una batidora junto con el kéfir. Apartá un par de frutillas y arándanos para el toque final.
2. En un recipiente, vertí la mezcla de fruta y kéfir, las semillas de chía y la canela en polvo y remové todo bien.
3. Dejá que repose en la heladera, al menos 20 minutos, para que las semillas de chía absorban bien el líquido del kéfir.
4. Por último, decorá con los frutos restantes y ¡listo! Ya podés disfrutar de este batido alto en proteínas lleno de sabor.