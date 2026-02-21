¿Cuál es el vínculo entre los therians y los perrhijos? Los fenómenos que inquietan a la sociedad

¿Por qué no tener un hijo de la especie humana? No hay una única razón. Y quizás no hay un motivo sólido más que “porque sí”. Muchas parejas jóvenes o personas solteras optan por tener mascotas, canalizando su instinto de cuidado hacia el animal. En ciudades grandes y estresantes, el perro se convierte en el núcleo afectivo del hogar, combatiendo la soledad urbana de la metrópoli que a veces, por trabajo, es elegida obligadamente generando desarraigo. La economía también se apunta en la lista ya que criar un perro es, en términos generales, menos costoso y requiere menos compromiso a largo plazo (20 años vs. toda la vida) que un hijo humano.