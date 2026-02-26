Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior: cómo y cuándo realizar las inscripciones

La inscripción podrá hacerse de manera online, desde el link anexado al final de la nota, pero también habrá una opción para hacerlo de forma presencial. Al marcar la opción “Iniciar trámite”, se solicitará al usuario elegir un tipo de trámite, es decir, si es una gestión para estudiantes de los primeros niveles o formación profesional o si, en cambio, se trata de nivel terciario o universitario. Luego se pedirán también datos personales, fotos, datos del establecimiento y detalles sobre el recorrido realizado en colectivo.