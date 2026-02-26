Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior: cómo y cuándo realizar las inscripciones

Miles de estudiantes están a punto de regresar a las aulas. Aunque el inicio de clases se retrasó un día por el paro convocado por los docentes, las familias empezarán a necesitar cubrir los gastos de traslados de sus estudiantes. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán ya inició con la entrega del boleto estudiantil, pero recién este miércoles se informó sobre la inscripción al beneficio para estudiantes del interior.
La Oficina del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior, dependiente del Gobierno provincial, informó que ya se encuentra habilitado el formulario de inscripción para el beneficio del ciclo lectivo 2026. Quienes quieran solicitarlo deberán cumplir con una serie de requisitos y también completar la planilla antes mencionada con una suma de datos personales y académicos.
Durante la primera mañana de inscripciones, que tuvo lugar el miércoles, se registraron más de 1.000 usuarios. La coordinadora del Boleto Estudiantil Gratuito para el Interior, Cristina González, informó que durante marzo los estudiantes podrán viajar sin costo hasta que completen el trámite y puedan acceder a su tarjeta, siempre que lleven guardapolvo o uniforme.
¿Quiénes pueden solicitar el Boleto Estudiantil para el Interior?
El boleto está destinado a alumnos de establecimientos públicos y privados parroquiales de diferentes niveles. Esto implica que el beneficio alcanza al Nivel Inicial, Primario, Secundario, Terciario, Universitario y de Formación Profesional.
La inscripción podrá hacerse de manera online, desde el link anexado al final de la nota, pero también habrá una opción para hacerlo de forma presencial. Al marcar la opción “Iniciar trámite”, se solicitará al usuario elegir un tipo de trámite, es decir, si es una gestión para estudiantes de los primeros niveles o formación profesional o si, en cambio, se trata de nivel terciario o universitario. Luego se pedirán también datos personales, fotos, datos del establecimiento y detalles sobre el recorrido realizado en colectivo.
Quienes, en cambio, no pudieran inscribirse por la web, deberán concurrir a su establecimiento a corroborar la actualización en LUA. En el caso de estudiantes universitarios, asistir a la Casa del Estudiante de la UNT o a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la UNT. Si el problema persiste, pueden acercarse a sus respectivas comunas o municipios.
Boleto Gratuito del Interior para estudiantes universitarios
Este año, los estudiantes universitarios solo necesitarán ser alumnos regulares y no tendrán que acreditar cuatro materias aprobadas en el ciclo lectivo previo, como se solicitaba el año pasado. En el caso de las facultades de la Universidad Nacional de Tucumán que comienzan las clases el 9, los estudiantes deberán realizar el trámite en la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, desde donde se informó que las constancias comenzarán a entregarse a partir del 9 de marzo.
Link para inscripción online: https://inscripcion.boletoestudiantiltuc.com.ar