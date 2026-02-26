Comienza el paro de controladores aéreos: cuáles son los vuelos que se verán afectados

La agenda comienza hoy, con una interrupción para toda la aviación entre las 15 y las 18. Continuará mañana, con un esquema que se replicará de 19 a 22. El sábado 28, la afectación alcanzará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16, es decir, vuelos privados, taxis aéreos y servicios no comerciales. El domingo 1, el paro impactará en la aviación comercial regular con destino nacional entre las 9 y las 12. Finalmente, el lunes 2 volverá a aplicarse a toda la aviación de 5 a 8.