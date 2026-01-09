Transporte público: Fernando Juri confirmó que está en agenda el cambio de sistema

Recordó que, en un período anterior como concejal, había presentado un proyecto para replantear la dinámica en el transporte público, creando una sociedad anónima con participación estatal, aunque la idea “no tuvo aceptación en la gestión anterior” del municipio. En ese sentido, Juri instó a “presentar propuestas”. Recordó que “cada cinco o seis meses” se producen conflictos, y que incluso recientemente se otorgó un incremento tarifario, además de las compensaciones que giran el Gobierno provincial y el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para asegurar el sostenimiento del servicio. “Pero desde Aetat están diciendo que la situación es gravísima. Y esto conlleva a que, definitivamente, tenemos que cambiar el sistema”, añadió el presidente del Concejo Deliberante.