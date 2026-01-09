Transporte público: Fernando Juri confirmó que está en agenda el cambio de sistema

El presidente del Concejo Deliberante de la Capital en ejercicio de la Intendencia, Fernando Juri (PJ), se expresó a favor de que en 2026 se avance con el replanteo del transporte público, al que calificó como” anacrónico y obsoleto”. “Lo hemos charlado con el gobernador (Osvaldo Jaldo) y la intendenta (Rossana Chahla), también con concejales del oficialismo y de la oposición. Creemos que definitivamente este año debemos cambiar este sistema”, expresó el referente peronista en rueda de prensa.
Juri, acompañado por los ediles Ernesto Nagle y Eduardo Molina, encabezó la recorrida por la plaza Sarmiento, a la que calificó como “un símbolo de una ciudad que piensa en la inclusión de todos”.
Allí, ante una consulta, se refirió a los reclamos de la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) respecto a la crisis que atraviesa el sector, y la necesidad de pasar a un esquema “por kilómetro recorrido”. Juri, en ese sentido, explicó que este tema está “en la agenda para este 2026”. “Efectivamente, el sistema actual que tenemos es anacrónico, es obsoleto”, indicó.
Recordó que, en un período anterior como concejal, había presentado un proyecto para replantear la dinámica en el transporte público, creando una sociedad anónima con participación estatal, aunque la idea “no tuvo aceptación en la gestión anterior” del municipio. En ese sentido, Juri instó a “presentar propuestas”. Recordó que “cada cinco o seis meses” se producen conflictos, y que incluso recientemente se otorgó un incremento tarifario, además de las compensaciones que giran el Gobierno provincial y el Departamento Ejecutivo Municipal (DEM) para asegurar el sostenimiento del servicio. “Pero desde Aetat están diciendo que la situación es gravísima. Y esto conlleva a que, definitivamente, tenemos que cambiar el sistema”, añadió el presidente del Concejo Deliberante.
Juri advirtió que, más allá del proyecto que había presentado y de las distintas alternativas, la decisión final “debe surgir de la voluntad tanto del Gobierno provincial, como del municipio”. “Lo importante es que cambiemos el sistema, que ya está caduco”, añadió.
Además, el referente peronista anticipó que la comisión especial para analizar el Código de Planeamiento Urbano (CPU) se reunirá a partir del 1 de febrero.
Claves de un servicio en crisis
1. Tras las elecciones de 2025, Aetat reclamó al municipio un cambio del sistema de transporte, para pasar al “kilómetro recorrido”.
2. Hubo reclamos cruzados. Las empresas avanzaron con suspensiones. UTA llamó a un paro. El municipio calificó de “extorsiva” la conducta de Aetat.
3. Finalmente, tras una mesa de diálogo, se llegó a un acuerdo, y se restituyó el servicio. Pero la discusión del cambio de sistema quedó pendiente.