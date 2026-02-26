Trump reivindicó la “remontada histórica” de Estados Unidos

Pero también causó momentos de sorpresa y emoción, como la aparición en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, que acaba de salir de la cárcel en Caracas para reunirse con una sobrina suya. O el caso del guardia nacional Andrew Wolf, que recibió un balazo en la cabeza de un refugiado afgano en Washington en noviembre del año pasado. Apareció también en la tribuna de invitados, junto a su madre, para recibir una condecoración militar.