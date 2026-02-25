Trump dio el discurso más largo de la historia estadounidense: patriotismo, sorpresas y la estrategia electoral
A lo largo de 107 minutos, el líder republicano combinó anuncios de política exterior con ovaciones a militares y deportistas, buscando movilizar a su base dura frente a un Congreso dividido.
En el que fue el discurso sobre el Estado de la Unión más largo de la historia estadounidense (una hora y 47 minutos), el presidente Donald Trump buscó proyectar una imagen de fortaleza absoluta en su segundo y último mandato. Lejos de la moderación, el mandatario republicano advirtió que responderá a cualquier amenaza internacional y puso un especial foco en América Latina.
"Estamos restaurando la seguridad y la dominación de Estados Unidos en el hemisferio occidental", sentenció Trump. Para justificar esta afirmación, se apoyó en éxitos recientes de su administración, destacando el rol decisivo de la inteligencia estadounidense para que el Ejército mexicano lograra abatir el fin de semana a Nemesio "El Mencho" Oseguera, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). "Durante años, amplias zonas de territorio en nuestra región han estado controladas por sanguinarios cárteles", justificó.
En la misma línea geopolítica, el jefe de Estado celebró la reciente operación de captura del venezolano Nicolás Maduro y aseguró que Caracas ya le ha vendido a Estados Unidos "más de 80 millones de barriles" de petróleo bajo la nueva coyuntura.
Golpes de efecto e invitados sorpresa
Fiel a su estilo televisivo, Trump intercaló su discurso político con momentos de alto impacto emocional. La mayor sorpresa de la noche fue la presentación en el hemiciclo del excandidato presidencial venezolano Enrique Márquez, recientemente liberado de una prisión en Caracas gracias a la presión de Washington.
El fervor patriótico continuó con ovaciones al guardia nacional Andrew Wolf, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza por parte de un refugiado afgano y recibió una condecoración en el acto, y al equipo masculino de hockey sobre hielo, flamante ganador de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Milán tras vencer a Canadá, un hito que el país no lograba desde 1980.
El clima de celebración oficialista contrastó drásticamente con la hostilidad de la oposición. Decenas de congresistas demócratas decidieron ausentarse de la tradicional cita anual en protesta por la política antimigratoria de la Casa Blanca.
Quienes sí asistieron no dudaron en confrontar al presidente en vivo. Cuando Trump acusó a los demócratas de estar "destruyendo el país" y pidió una estricta ley de identificación de votantes, la representante Ilhan Omar le gritó desde su banca: "¡Tú mataste a estadounidenses!". El reclamo hacía referencia a la muerte de dos activistas durante las recientes redadas contra migrantes en Mineápolis.
El líder demócrata en el Senado, Chuck Schumer, fue lapidario al analizar la exposición: "Trump pintó un retrato delirante de Estados Unidos que casi ningún trabajador reconocería. La retórica del presidente y la realidad del país son dos mundos aparte".
El presidente no solo atacó a la oposición legislativa, sino que también dedicó críticas a los magistrados de la Corte Suprema, a quienes tildó de emitir una sentencia "muy desafortunada" tras el reciente revés jurídico que derribó su polémica política de aranceles comerciales globales.
A pesar de prometer hace un año el inicio de una "edad de oro" y celebrar una supuesta "transformación como nunca antes se había visto", los datos macroeconómicos muestran un escenario más complejo de cara a las elecciones legislativas de noviembre, donde el oficialismo arriesga el control del Congreso.
El crecimiento económico en 2025 cerró en un 2,2% (inferior al año anterior) y la inflación se mantiene tenaz en un 2,9% interanual, dejando al sostenido ritmo de empleo como el único gran bastión del gobierno. Con una aprobación en las encuestas estancada por debajo del 50% y el Congreso paralizado por el financiamiento de las agencias de Seguridad Nacional, Trump enfrenta el desafío de movilizar a su base dura ante un electorado demócrata que vuelve a mostrarse en pie de guerra.