Trump dio el discurso más largo de la historia estadounidense: patriotismo, sorpresas y la estrategia electoral

El crecimiento económico en 2025 cerró en un 2,2% (inferior al año anterior) y la inflación se mantiene tenaz en un 2,9% interanual, dejando al sostenido ritmo de empleo como el único gran bastión del gobierno. Con una aprobación en las encuestas estancada por debajo del 50% y el Congreso paralizado por el financiamiento de las agencias de Seguridad Nacional, Trump enfrenta el desafío de movilizar a su base dura ante un electorado demócrata que vuelve a mostrarse en pie de guerra.