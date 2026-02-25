Secciones
Yerba Buena se unió a la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial

El municipio se integra así a una red nacional de cooperación técnica e impulsará un proyecto GovTech propio, que profundizará la capacitación de sus equipos.

YERBA BUENA. La ciudad se sumó a CIIAR.
Hace 18 Min

Yerba Buena fue incorporada a la CIIAR, la red que reúne a las ciudades más avanzadas en innovación digital de la Argentina. El reconocimiento valida un proceso sostenido de modernización, impulsado por el intendente Pablo Macchiarola, y proyecta una nueva etapa de gestión basada en datos.

La incorporación consolida un camino que el municipio viene desarrollando en los últimos años: simplificación de trámites, optimización de tiempos administrativos, digitalización de gestiones y pagos, integración de sistemas y fortalecimiento de la comunicación con los vecinos. Más que incorporar herramientas, el objetivo fue ordenar la información y profesionalizar la toma de decisiones.

La nueva etapa incorpora tecnologías de mayor escala que permiten simular en tiempo real el tránsito, la gestión de residuos o escenarios de riesgo hídrico. Estas herramientas permiten anticipar problemas, asignar recursos con mayor precisión y mejorar la calidad de los servicios urbanos. 

Para los vecinos de Yerba Buena, el impacto es concreto: menos demoras, respuestas más ágiles, planificación preventiva y una administración que reduce la improvisación.

Con el ingreso a la CIIAR, Yerba Buena se integra a una red nacional de cooperación técnica e impulsará un proyecto GovTech propio, que profundizará la capacitación de sus equipos. El desafío inmediato será convertir esta oportunidad en resultados medibles.

