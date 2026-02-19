Por las fuertes ráfagas de viento, se registran cortes de luz en distintas zonas de Tucumán

La Empresa de Distribución de Energía de Tucumán (EDET) informó esta tarde que, debido a las fuertes ráfagas de viento y descargas atmosféricas, se registran cortes del suministro eléctrico en distintas zonas de la provincia.
A través de un comunicado, la empresa detalló que evento meteorológico provocó la caída de árboles y la afectación de instalaciones, principalmente en la zona centro y este del territorio tucumano. “Estamos trabajando en la solución de los incidentes, aunque el evento sigue aún en desarrollo”, indicó.
Las localidades más afectadas son Yerba Buena, Villa Nougués, Monteros, Famaillá, Ranchillos, Bella Vista y Atahona, además de sus alrededores, junto con algunos incidentes focalizados en el sur provincial.
Por último, desde EDET recomendaron a los usuarios que, ante cualquier situación que consideren de riesgo público, no intervengan las líneas eléctricas y lo comuniquen de inmediato a Defensa Civil, a las autoridades locales o a los canales oficiales de atención de la compañía.