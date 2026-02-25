Divina Gloria dejó “Gran Hermano 2026″ y fue trasladada a un hospital

Preocupación por la salud de Divina Gloria
A tan solo minutos de que se conociera la noticia de que Daniela de Lucía abandonó Gran Hermano 2026 (Telefe) por la muerte de su padre, Santiago del Moro informó que Divina Gloria también dejó la casa.
En su cuenta de Instagram, el conductor del ciclo explicó los motivos de este abandono momentáneo de la actriz.
“Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”, indicó.
Por último, el presentador del reality dejó en claro que la ex gatita de Porcel no tendrá contacto con el mundo exterior: “Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.
