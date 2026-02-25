Secciones
EspectáculosFamosos

Divina Gloria dejó “Gran Hermano 2026″ y fue trasladada a un hospital

Santiago del Moro comunicó la noticia a través de las redes sociales y dejó en shock a los seguidores del reality.

Preocupación por la salud de Divina Gloria Preocupación por la salud de Divina Gloria
Hace 1 Hs

A tan solo minutos de que se conociera la noticia de que Daniela de Lucía abandonó Gran Hermano 2026 (Telefe) por la muerte de su padre, Santiago del Moro informó que Divina Gloria también dejó la casa.

En su cuenta de Instagram, el conductor del ciclo explicó los motivos de este abandono momentáneo de la actriz.

“Divina Gloria será llevada hasta una clínica cercana a la casa para hacerse unos chequeos a pedido de los médicos que atienden a los jugadores”, indicó.

Por último, el presentador del reality dejó en claro que la ex gatita de Porcel no tendrá contacto con el mundo exterior: “Obviamente se mantendrá el protocolo de aislamiento como ya sucedió en otras ocasiones”.

Temas Gran Hermano
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo
1

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis
2

Caso Érika: Justina Gordillo confirmó que “El Militar” Sosa vendía éxtasis

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán
3

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?
4

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína
5

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán
6

Juri cruzó a Catalán tras los cuestionamientos por el gasto del Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán

Más Noticias
José Coronado arrasa en Netflix con esta película que no deja de sumar reproducciones

José Coronado arrasa en Netflix con esta película que no deja de sumar reproducciones

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

Caso Érika: la ex pareja del “Militar” Sosa mencionó a 17 personas de su círculo íntimo

La adictiva miniserie de seis episodios que se convirtió en lo más visto de Netflix en tiempo récord

La adictiva miniserie de seis episodios que se convirtió en lo más visto de Netflix en tiempo récord

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

¿Estás de acuerdo con la salida de Colace como DT de Atlético Tucumán?

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Gran Hermano: quién es Solange Abraham, la tucumana que busca su revancha 15 años después

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Tres tucumanos fueron detenidos transportando más de 40 kilos de cocaína

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Hugo Colace no seguirá como entrenador de Atlético Tucumán

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Tres provincias están bajo alerta amarilla: ¿cuándo llegará la tormenta?

Comentarios