El Gobierno de Tucumán presentó el kit escolar 2026: mantiene el mismo precio por tercer año consecutivo

El ministro Regino Amado destacó que el kit es el resultado del trabajo articulado entre el Estado provincial, la Subsecretaría y la Dirección de Comercio Interior y empresarios tucumanos. “Este es un esfuerzo compartido que nos permite acompañar a las familias en un momento clave del año. Sostener el mismo precio durante tres años es una muestra del compromiso del Gobierno y del sector privado”, afirmó.