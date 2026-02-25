Martín Menem cargó contra Quintela: “Es un mono con un martillo en una cristalería"

“Lo de Quintela es lamentable. Administrando su provincia, es un mono con un martillo en una cristalería”, afirmó Menem. El diputado libertario acusó al gobernador de utilizar recursos públicos para fines personales -mencionó el uso del avión oficial para asistir a partidos de fútbol- y calificó a La Rioja como una de las provincias con mayores índices de corrupción. “Dicen cualquier estupidez porque ven que se les viene la noche en 2027”, insistió.