Martín Menem cargó contra Quintela: “Es un mono con un martillo en una cristalería"

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, salió al cruce del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, luego de que este advirtiera que el país podría llegar "destruido" al final del mandato de Javier Milei. Menem no solo defendió la continuidad institucional, sino que lanzó duras acusaciones contra la gestión del mandatario provincial.
“Lo de Quintela es lamentable. Administrando su provincia, es un mono con un martillo en una cristalería”, afirmó Menem. El diputado libertario acusó al gobernador de utilizar recursos públicos para fines personales -mencionó el uso del avión oficial para asistir a partidos de fútbol- y calificó a La Rioja como una de las provincias con mayores índices de corrupción. “Dicen cualquier estupidez porque ven que se les viene la noche en 2027”, insistió.
Pese a la virulencia del cruce, Menem evitó confirmar si competirá por la gobernación riojana en los próximos comicios, al calificar de "falta de respeto" hablar de candidaturas en el contexto actual.
El pedido de expulsión para Florencia Carignano
En otro orden, Menem se refirió al incidente protagonizado por la diputada kirchnerista Florencia Carignano durante el debate de la reforma laboral, donde la legisladora dañó equipos de taquigrafía.
Si bien el oficialismo impulsó su expulsión por "viento vandálico", el titular de la Cámara admitió que, por el momento, no cuentan con los votos necesarios en el recinto. “Atentó contra el funcionamiento de un poder del Estado y redobló la apuesta calificando de 'mierda' a una ley. Es nefasto”, resaltó.