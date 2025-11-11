Los radicales Canelada y Cobos advirtieron que el sistema de transporte “está agotado”

Cobos, por su parte, pidió una convocatoria urgente y amplia que incluya a la Provincia, al Municipio, a las empresas prestatarias, al sindicato de choferes, a las universidades y a los especialistas, para definir un nuevo esquema operativo y financiero.“El transporte tiene que volver a ser un servicio público esencial, no una carga que se renegocia cada tres meses. Hay que pensar un sistema con control, previsibilidad y transparencia”, indicó el edil.